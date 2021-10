La fuerte declaración de Gabriel Soto sobre su hija

Gabriel Soto tomó una decisión importante sobre su familia. Se trata de su hija Elissa Marie, que en los últimos tiempos ha estado acompañada y muy supervisada por su madre Geraldine Bazán, la ex del actor. Vale destacar que en cada una de las grabaciones que ha trabajado la niña, ha demostrado una importante madurez, sobre todo cuando se veían episodios muy emotivos.

Así también, esta nueva y fuerte declaración de Gabriel Soto sobre hija, sorprendió a mas de uno porque hasta ahora estaba totalmente de acuerdo con la decisión que había tomado junto a la madre de sus hijas. No obstante, parece ser que hubo un cambio repentino en su postura y así se dio a conocer para que no haya malos entendidos ni rumores tergiversados.

Gabriel Soto y la decisión sobre su hija

El actor mexicano Gabriel Soto aseguró que ya no quiere que su hija participe en telenovelas, de hecho fue muy claro en decir que prefiere que su hija mayor Elissa se dedique exclusivamente a terminar su educación, al menos por un tiempo.

"FUENTE: Mag El Comercio"

Y es que, cabe destacar que la menor solo tiene 12 años, y aunque ya ha participado en 2 producciones televisivas de renombre y lo ha hecho muy bien, por alguna razón, su padre decidió que no era un ambiente al que quería exponer a Elissa, al menos por ahora.

Luego de que se conociera su nueva postura, fue el mismo actor que conversó con MezcalTV. En dicha entrevista aseguró que su hija tiene que terminar la escuela antes de dedicarse a la actuación. También, aclaró que previamente - su decisión - ya había sido compartida tanto con su ex, como también con la niña:

“Lo hemos platicado. Su mamá, ella y yo. La verdad ahorita preferimos que termine la escuela. Afortunadamente, se dio este proyecto. Dadas las circunstancias de la pandemia, que no tenía que ir a la escuela presencial, ella se podía poner al corriente a través de sus clases en línea, pero ahorita las cosas son distintas” dijo determinantemente.

Así mismo agregó: “Ya regresaron a las clases presenciales y la verdad que no me gustaría que perdiera la escuela por un trabajo de actuación. Como yo le he dicho: ‘la actuación ahí va estar siempre, pero la escuela tienes que terminar, porque quiero que tengas tus estudios básicos, ¿no?” dijo finalmente.

¿Estás de acuerdo con la decisión que tomó Gabriel Soto con respecto a su hija?