Elissa Marie: todo lo que quieres saber sobre la hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán

Elissa Marie a sus 12 años ya se va colocando como actriz y hasta se la pudo ver en distintos eventos o fiestas del medio.

La joven nació el 17 de febrero de 2008 en Miami y es la hija de la actriz Geraldine Bazán y el actor Gabriel Soto. La pequeña gigante viene preparándose con todo en el mundo de la actuación y parece ser que sus padres, la apoyan.

Hace muy poco se dio a conocer acerca de su gran debut en la nueva telenovela “Si nos dejan” que ya se lanzó en la TV el 1 de junio.

Sin embargo, para quienes aún no lo sabían o no se habían percatado, en la exitosa segunda temporada de Netflix de “100 días para enamorarnos” no solo apareció su madre Geraldine Bazán sino también, Elissa Marie.

"FUENTE: ¡HOLA! México"

Elissa Marie: Todo lo que quieres saber

Está claro que la niña de tan solo 12 años va acompañada de sus padres pero sobre todo, vale destacar que ya se encuentra en sus comienzos. Tras darse a conocer su participación en “Si nos dejan”, la nueva telenovela de Univisión, las redes y los fanáticos de sus padres comenzaron con miles de preguntas y especulaciones.

En dicha participación, Elissa se ve tras el papel de Sofía. Este se puede decir que fue su debut en la actuación y fue la propia Geraldine Bazán quien dio a conocer su participación especial. Se la podrá ver en el capítulo 60 de la serie de Netflix.

Cabe precisar que las grabaciones de sus participaciones se realizaron en Miami a mediados del año pasado. Aunque Bazán no quiso dar muchos detalles de cómo será la participación de su hija, dejó muy claro que lo de Elissa con la actuación va muy en serio.

Eso sí, también aclaró que este tipo de colaboraciones las acepta como madre siempre y cuando no interfieran con sus estudios. Elissa recién ahora a los 12 años se está acercando de apoco al mundo de la actuación y sus padres claramente la están apoyando.

En una de sus confesiones, Elissa contó que tuvo nervios como era de imaginarse. Sin embargo, declaró que se la pasó muy bien ya que fue su primera experiencia en la actuación.

En cuanto a lo que se dice sobre la jóven en esta participación para “Si nos dejan” fue el propio actor Marcus Ornellas -que interpreta a su padre Martín- quien expresó su mirada para una entrevista a People en Español: “Me sorprende porque cada día, [en] cada llamado, tenemos escenas más padres porque se ha hecho una relación muy bonita y ella como actriz es muy generosa”.

Además, el actor, que se deshizo en elogios hacia la hija de Gabriel Soto, añadió: “En su primer proyecto importante ya es muy generosa y eso se agradece mucho en escena”.

Hasta el momento es todo lo que se sabe sobre Elissa Marie, la hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. ¿Te lo imaginabas?