La inesperada revelación de Geraldine Bazán sobre su relación con Gabriel Soto

En un popular programa televisivo de México, la actriz Geraldine Bazán reveló que en su adolescencia –actualmente tiene 38 años–, su amor imposible no era su ex esposo, Gabriel Soto, sino que realmente estaba enamorada de otro popular actor.

El platónico de Bazán no es ni más ni menos que Héctor Soberón, el exitoso actor que es reconocido en toda Latinoamérica y gran parte del mundo. "Imagínense. A mí me encantaba Héctor Soberón en 'Mi pequeña traviesa', bueno, pues cada quién. Ahorita ya no, obviamente”, confirmó Bazán en una entrevista.

Además, la actriz manifestó que Soberón ya está al tanto de la situación, aunque aclaró que ahora ella lo quiere sólo como amigo. En el 2016, Geraldine Bazán y Gabriel Soto se casaron después de varios años de amor, sin embargo un año después se divorciaron. Producto de esta relación, la modelo es madre de dos hijos: Elissa Marie, de 12 años, y Alexa Miranda, de 7 años.

El mundo del espectáculo conoce a Geraldine Bazán cuando dio sus primeros pasos como modelo, en 1988, aunque al poco tiempo empezó a trabajar en televisión. Como actriz, su carrera despegó en Televisa, donde interpretó célebres papeles infantiles, marcando una generación. El éxito la depositó en la TV Azteca, donde consiguió papeles estelares.

Fuente: Instagram Geraldine Bazán

Uno de sus momentos más gloriosos de la televisión mexicana fue cuando participó en la segunda temporada del reality “La Isla”, en el año 2013, y luego volvió a participar del mismo reality en el año 2016, aunque este último paso es recordado sin penas ni gloria. Actualmente, Geraldine Bazán es una de las principales figuras de la popular serie “100 días para enamorarnos” y exhibe en sus redes sociales su gran momento profesional. Además, la actriz también dijo que está en búsqueda de un novio, que sea segura, independiente y sobre todo que no pertenezca al espectáculo.