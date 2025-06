¿Es hora de buscar otro psicólogo? señales que te ayudarán a decidirlo

Encontrar al psicólogo que se ajuste a tus necesidades emocionales no siempre es sencillo. Aunque la terapia es un espacio seguro, hay señales que te indican cuándo algo no está funcionando. Saberlo te permite no desistir de la búsqueda, porque tu bienestar emocional merece el esfuerzo de encontrar a la persona correcta para acompañarte.

Las señales para cambiar de psicólogo Uno de los primeros indicios de que necesitas buscar otro psicólogo surge cuando repites los mismos temas una y otra vez sin sentir avances. La terapia no siempre sigue una línea recta, pero debería darte herramientas para salir de los círculos que no te dejan avanzar. Si tu terapeuta no te ayuda a salir de esa sensación de estancamiento, quizás no estás en el lugar adecuado.

Psicólogos y psicólogas dejan de recibir obras sociales y prepagas. Foto: Archivo MDZ Atento a estas señales si necesitas cambiar de psicólogo. Otra señal importante es sentir que no te escuchan. Si tu psicólogo interrumpe con frecuencia o desestima tus emociones, el espacio terapéutico se convierte en una experiencia incómoda. No importa cuántas técnicas o títulos tenga, si no te hace sentir vista, la relación pierde el sentido. Las sesiones deben ser un diálogo, no un monólogo unilateral.

La falta de química también afecta el progreso en la terapia. Aunque no se trata de una cita romántica, existe algo parecido a un “match” emocional. Si no sientes comodidad o seguridad, es difícil abrirte. Esa confianza es fundamental para que surja un vínculo que te permita explorar lo que más te duele o te confunde.

Los objetivos no están claros En ocasiones, los objetivos en terapia no están claros. El psicólogo tiene el rol de acompañarte, pero también de proponer caminos y herramientas para que no te pierdas en tus emociones. Si las sesiones parecen carecer de rumbo o sientes que no hay preguntas que toquen tus zonas más sensibles, tal vez llegó el momento de buscar otra perspectiva.