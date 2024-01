La inesperada muerte del reconocido actor Alec Musser

Luego de que a principios de enero de 2024 un trágico accidente aéreo se haya llevado la vida del actor Christian Oliver y sus dos pequeñas hijas, el mundo del espectáculo vuelve a recibir un duro golpe. El protagonista de la serie “All my children”, Alec Musser, murió de manera inesperada a los 50 años de edad. La noticia fue confirmada este sábado a través de las redes sociales por su prometida Paige Press.

En sus historias de Instagram, Press se despidió del actor con un emotivo mensaje. "Descansa en Paz, amor de mi vida", comenzó el escrito que acompañaba una serie de fotos de Alec Musser.

La prometida de Alec Musser anunció la triste noticia a través de sus redes sociales. Foto: Instagram/ Alec Musser

"Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices. Fuiste el mejor prometido que pude pedir", finalizó el mensaje. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de Alec Musser, y aún no se han pronunciado sus familiares.

Aún se desconocen las causas de la muerte de Alec Musser. Foto: Instagram/ Alec Musser

El actor era especialmente conocido por su papel de “Del Henry” en la serie de ABC, “All My Children”, donde apareció entre los años 2005 y 2007. También formó parte del elenco de “Rita Rocks”, la cinta televisiva “Road to the Altar” y la serie “Desperate Housewives”.

En su cuenta de Instagram, se puede apreciar que Alec Musser era un hombre amante de los deportes, especialmente el surf. También fue la imagen de reconocidas marcas como “Abercrombie & Fitch”, y tenía como amigo inseparable a su perrito “Calle”.