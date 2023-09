El preocupante momento de salud de Michael Caine

Que las celebridades de Hollywood le pongan fin a sus carreras en algún momento es algo tan obvio como la vida misma, pero el cómo lo hacen trasciende al mundo y deja huella en sus seguidores. Algunos lo hacen de forma voluntaria, y otros se ven obligados debido a que, por ejemplo, pasan un preocupante momento de salud, como es el caso de Michael Caine.

El actor, nacido en Londres hace poco más de 90 años, enlista un repertorio muy vasto de películas en las que participó desde 1953. Entre tantos papeles que interpretó, se destacan el profesor Stephen Miles en Inception, Alfred en el Batman de Christopher Nolan, el profesor Brand en Interstellar y Anton Vincent en Dear Dictator.

Si bien amagó con el retiro hace pocos años, en la presente década formó parte del reparto de películas como Twist, Best Sellers y Medieval, mostrando vigencia antes de alcanzar su nonagésimo cumpleaños. Ahora, con una última película, anunció su jubilación definitiva.

The Great Scaper, dirigida por Oliver Parker, cuenta la historia del veterano de la Segunda Guerra Mundial Bernard “Bernie” Jordan, de 89 años, que viajó a Francia para asistir al 70mo aniversario del desembarco en Normandía. Como es de esperar, Michael encarnó al protagonista.

“Estuve muy feliz de estar en la película. Me encantó el personaje de Bernie. Es increíble y está muy bien escrito. Con el COVID y todo eso, hacía tres años que no hacía una película y pensaba que estaba acabado. Y de repente lo hice y lo pasé de maravilla”, le contó al medio británico The Telegraph.

“Me dieron un muy buen bastón y pude hacer escenas que lo necesitaban. Solo las haría una vez y luego me caería (risas). Pero bastó una toma y listo”, explicó acerca del proceso de rodaje de este film que se estrenará en octubre. Así como también dejó en claro que esta fue su última función.

“Ahora tengo 90 años y no puedo caminar correctamente. Estoy jubilado”, sentenció, así como también reconoce que ya está cerca del final de su vida. “Lo peor es que muchas cosas desaparecen de tu vida. No podés correr, no podés jugar al fútbol y poco a poco te das cuenta de que te estás acercando a la muerte”, explicó apesadumbrado.

“Todo el mundo va a morir. Al menos viví hasta los jodidos 90 años; no morí a los 9, ni a los 19 ni a los 29. Tengo 90 años y he tenido la mejor vida posible que pude haber imaginado. La mejor esposa posible y la mejor familia posible. Puede que no sean la familia que otras personas dirían, pero para mí sí lo es”, dijo el sabio de Michael Caine.