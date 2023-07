Omar Montes generó polémica nuevamente en uno de sus recitales: ¿Qué hizo esta vez?

Omar Montes protagonizó su enésima polémica en una actitud muy despectiva e irrespetuosa hacia sus fans, quienes lo estaban esperando hace un largo rato en su último recital.

Omar Montes parece empeñado en coleccionar polémicas, y si bien ya hemos visto cómo le han llenado de críticas por su libro autobiográfico o se han enfrentado a la reprobación por sus declaraciones sobre Catar, ahora no han sido sus "haters" quienes lo han defenestrado sino sus propios fans, quienes le han cantado las cuarenta luego de su fea actitud en Huesca.

Omar Montes es un cantante y personaje mediático español que se dio a conocer por sus apariciones en reality shows como Gran Hermano VIP y Supervivientes.

Resulta que el artista debía actuar en La Gatera Reggaeton Fest (Almudévar, Huesca) el pasado 15 de julio, pero el problema se desató cuando Omar y su equipo llegaron hasta 3 horas tarde al evento tras anunciar que solo sería media hora la que cantarían. El cantante se subió al escenario, cantó apenas dos canciones y se marchó.

Miles de aficionados se quedaron con un palmo de narices al ver que salía del escenario y no volvía, y es que, según explicó después el staff de Omar Montes, llegó tarde porque "venía directo de Washington", y además había problemas de sonido que le habían imposibilitado cantar.

Para sorpresa de todos, ninguno de los otros artistas que habían pasado por el mismo recital habían denunciado una cosa como esta. Obviamente, los insultos y llamadas de atención al artista no tardaron en llegar y las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios poco favorecedores.

Los fans de Omar Montes están cansados de las polémicas del cantante

El Instagram de Omar se ha convertido en estos días en un hervidero de opiniones, la gran mayoría en contra del cantante. Mientras unos defienden y justifican su actitud por los "supuestos" problemas de sonido, otros creen que básicamente fue al recital a reírse de sus fans, según uno de sus seguidores.

Lluvia de críticas al artista que se burló de todos sus fans en el recital de Huesca.

"Menuda gentuza, va de humilde y lo de ayer en Almudévar fue de vergüenza. ¿Quién se cree?¡¡El resto de invitados es un 10!!", apuntó otro.

"Dicen que el problema fue que el autotune no entraba por el micro. Y como éste ni es cantante ni es nada, sin un autotune, claro, no podía "cantar" Por eso se largó. Este es el problema de estos pseudo cantantes, que sin autotune no son nadie", señaló duramente otro 'follower'.