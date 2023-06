El sorprendente grado de estudios de Kylie Jenner

Dentro de las más de diez personas que forman parte del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner es quizá la más bonita y atractiva. Con 25 años, vive en Los Ángeles y se transformó en una celebridad muy conocida en todo Estados Unidos.

Además, tiene sus propias empresas de cosméticos que la llevaron a tener un patrimonio de mil millones de dólares en 2019, al punto de que Forbes la catalogó como "la multimillonaria más joven del mundo".

Una de las empresas de cosméticos de Kylie Jenner.

Además, la hermana de Kendall Jenner trabaja como modelo y tuvo decenas de apariciones en series, películas y videos musicales, al igual que todos los miembros de su familia. El programa de televisión que la lanzó a la fama posiblemente haya sido el que realizó el propio clan, Keeping up with the Kardashians, que comenzó en 2007 y finalizó en 2021 y fue emitido a través de la señal de E!

Kylie Jenner y Keeping up with the Kardashians

Justamente fue ese programa el que le impidió a la pequeña Kylie Jenner continuar con la escuela. Con solo 10 años, comenzó a aparecer en esta producción televisiva junto a otros integrantes de la familia, como Khloé, Robert, Kourtney y Kim Kardashian, Caitlyn y Kendall Jenner y Kris Houghton.

Debido a esto, su madre Kris la sacó de la escuela: "No les estaba yendo demasiado bien en la escuela porque faltaban constantemente a clase por culpa del horario cerrado de ocho a cuatro, que chocaba con sus incipientes trayectorias profesionales. Tampoco podían dar rienda suelta a toda su creatividad en el entorno escolar, lo cual solo consiguió que tuvieran menos interés en su educación".

Kylie Jenner es una de las empresarias más famosas de Estados Unidos.

¿Cuál es el grado de estudios de Kylie Jenner?

Sin embargo, años después terminó con sus estudios, incluso con la preparatoria. La joven modelo y empresaria aprovechó la situación y comentó: "Sé que nunca publico nada en las redes sociales de mi vida como estudiante. Lo siento por decepcionar a todos los que piensan que soy una chica tonta".

Y finalmente declaró: "Hay gente mala y cruel, trato de no hacerles caso. Así que lo siento por los últimos reportes. Voy a la escuela cada día de la semana, de nuevo, no crean en todo lo que dicen de mí en las redes".

Luego de terminar la preparatoria, la más joven del clan Kardashian-Jenner no continuó con una carrera universitaria y tampoco parece tener esa idea, debido a que le va muy bien con sus empresas y trabajos en el medio audiovisual.