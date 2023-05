Don Francisco habló sobre el casamiento de su nieta con otra mujer

El pasado mes de diciembre, Nicole Numhauser es la nieta del famoso conductor de televisión Don Francisco, quien en diciembre de 2022 llegó al altar de la mano de Stephanie Bruce, con quien unió su vida para siempre en una boda de ensueño realizada en Chile rodeadas de sus seres más queridos.

Luego de casi seis meses de que su nieta haya aceptado a su novia para dar comienzo a esta nueva etapa de su vida, Don Francisco habló por primera vez de lo que significó para él el casamiento entre Nicole y Stephanie.

En una reciente entrevista con el comunicador Pancho Saavedra, para el programa “Te paso a buscar”, el emblemático conductor de exitoso show “Sábado Gigante” se refirió al matrimonio de su nieta con otra mujer.

"Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos", dijo Don Francisco, quien asistió a la boda junto a su esposa, Teresa Muchnik.

Stephanie y Nicole llevaban cinco años de relación antes de dar el "Sí".

Don Francisco cree que el hecho de que dos personas del mismo sexo unan sus vidas no es algo distinto, ya que lo que importa es que el amor es el centro de cualquier relación. "Las sociedades también van mejorando y aprendiendo, se van equilibrando. Históricamente, el mundo vive de ese equilibrio", explicó el icónico conductor de “Sábados Gigantes”.

Nicole y Stephanie llevaban cinco años de relación y luego de la boda, la nieta de Don Francisco confesó que fue ella quien le pidió matrimonio a su novia. "Si se hubiese podido antes lo hubiese hecho, porque para mí no es algo malo y no me genera un rechazo. Si a alguien le molesta, lo lamento, pero a mí no me importa", dijo en aquel momento.