Esta es la película de suspenso más vista de Netflix en el mundo que no te vas a querer perder

Con el correr del tiempo, Netflix fue incorporando a su catálogo producciones propias que han tenido una respuesta positiva por parte de los usuarios pero también sumó a su larga lista títulos poco escuchados que escapan de la lógica de Hollywood y responden a un cine de autor que puede conmover de igual forma o más profundamente que las que nos regala la meca del séptimo arte. Si este fin de semana se te cayeron todos los planes y no sabes qué mirar, hay una película de suspenso en la plataforma que se posicionó como la más vista de las últimas semanas y que te mantendrá en vilo de principio a fin. Te contamos de qué se trata.

El catálogo de Netflix se renueva semana a semana con nuevas producciones que buscan ubicarse entre las más vistas en todo el mundo. Solo unas diez privilegiadas consiguen establecerse en el ranking de los contenidos con mayor cantidad de reproducciones. Para lograrlo, deben proponer una historia atrapante y un reparto sólido. Esto mismo ocurre con una misteriosa película que ya está entre lo más visto a nivel global.

De acuerdo al sitio especializado FlixPatrol, la película más vista a nivel mundial es The Mother, el largometraje de acción protagonizado por Jennifer Lopez. No obstante, otra interesante apuesta ocupa el segundo lugar y podría robarle el puesto. Se trata de Siempre Fiel, que ha dejado atrás en el ranking a Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me, Mrs. Chatterjee Vs Norway, AKA, ¡Que viva México!, Royalteen: Princess Margrethe, Synchronic, The Healer y F9.

¿Qué es lo que causa tanto furor? Faithfully Yours, como se titula originalmente, es un film desarrollado en los Países Bajos que durante solo 1 hora y 36 minutos ha logrado mantener la intriga de los usuarios de Netflix de principio a fin. Bajo la dirección de André van Duren y el guion de Elisabeth Lodeizen y Paul Jan Nelissen, se ha convertido en una de las propuestas más interesantes del catálogo ahora mismo.

Siempre fiel es la película de suspenso de Netflix más vista en el mundo.

Las protagonistas de Siempre Fiel son dos amigas llamadas Bodil e Isabel. Ambas están felizmente casadas pero han encontrado la manera de cubrirse las espaldas, escabullirse y vivir aventuras secretas utilizándose la una a la otra como coartada. Cuando una de ellas desaparece, su elaborada red de mentiras se viene abajo puesto que se suponía que estaban juntas.

Siempre fiel dura 1 hora y media y su origen es de Países Bajos.

El reparto de Siempre Fiel está encabezado por Bracha van Doesburgh en la piel de Bodil Backer, mientras que Elise Schaap es responsable de interpretar a Isabel Lujiten. Asimismo, aportan en el elenco con sus actuaciones Nasrdin Dchar, Gijs Naber, Hannah Hoekstra, Matteo Simoni, Sofie Decleir, Anna De Ceulaer, Soufiane Chilah y Damiano Incani.