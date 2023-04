Así está hoy Ever Anderson, la hija mayor de Milla Jovovich que se sumó a Disney

Milla Jovovich logró trascender en el mundo Hollywood gracias a sus míticos trabajos en proyectos como Resident Evil, El quinto elemento, Juana de Arco y más. Por fuera de su rol artístico, la ucraniana logró formar una familia con tres hijas, dentro de las cuales se destaca la presencia de la mayor de ellas: Ever Anderson.

Con 47 años cumplidos el pasado diciembre, Milla Jovovich se convirtió a través del tiempo en madre de tres hijas. Ever Anderson, Dashiel Anderson y Osian Anderson, fruto de la relación que tiene desde hace más de quince años con el cineasta inglés Paul Anderson.

Ever Anderson, la hija mayor de Milla Jovovich, siempre acompañó a su madre en las alfombras rojas.

Con tan solo 15 años, la mayor de las hijas de la actriz ya ha aparecido en el mundo Marvel y le dará vida a Wendy en la nueva película de Peter Pan, una esperada versión del clásico de Disney que se estrenará en este 2023.

'Peter Pan & Wendy' se estrenará el 28 de abril de este año y contará con Ever Anderson en el papel de Wendy Darling, acompañada en este caso por Alexander Molony, este último poniéndose en la piel del niño que se niega a crecer e iniciará su viaje por Nunca Jamás.

La pequeña nació el 3 de noviembre de 2007 y desde hace tiempo demostró llevar la sangre artística heredada de sus padres corriendo por sus venas.

Para el Universo Marvel la joven es conocida ya que apareció en la película Black Widow de 2021, cuando interpretó a la versión adolescente de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), la Viuda Negra.

Ever Anderson y su madre Milla Jovovich se destacan por el enorme parecido que tienen.

Pero Ever Anderson no sólo se destaca dentro del mundo de la actuación sino también dentro de la moda, al igual que lo hace su madre. Es por eso que, a principios de este año fue la portada de la revista Mini V Magazine, la nueva edición para adolescentes de la publicación estadounidense V Magazine.