Shakira mostró y contó cuáles son las botas que usa desde "toda la vida"

Los artistas utilizan miles de vestuarios durante su carrera, ya sea para sus presentaciones en vivo como para sus videoclips, y algunas de aquellas prendas quedan arraigadas a la vida cotidiana. Pero si hay algo que Shakira sí atesora y repite siempre que puede, son las botas que usa “desde toda la vida”, a las que mostró cuáles son.

En una entrevista para la revista VOGUE de México, la cantante colombiana hizo un repaso de los diferentes outfits y looks que fue luciendo durante toda su carrera, que ya va para 33 años, 17 álbumes, seis giras mundiales y centenares de presentaciones.

En una charla que trató de alejarse del candente tema de su separación y la situación que hay con su ex marido y padre de sus hijos, el ex futbolista y empresario Gerard Piqué, fueron viendo los diferentes atuendos que marcaron su trayectoria, vieron cuáles fueron de su agrado, y se detuvieron en un calzado en particular.

“Son mis botas de toda la vida. Son botas que deben tener conmigo, unos 15 a 20 años”, explicó Shakira. Se trata de unas botas de taco bajo, y que llegan hasta un par de centímetros por debajo de la rodilla, y las ha usado en infinidad de presentaciones.

“Soy muy particular con el tema de las botas para cantar porque me siento siempre muy incómoda con zapatos y estoy muy acostumbrada a cantar descalza”, explicó la artista y agregó que, “entonces, hay solo dos o tres pares de zapatos que me van bien y estos son uno de ellos”.

Y para poder utilizarlas tanto, tuvo que modificarlas dependiendo la ocasión, como cuando le tocó hacer su presentación en el Súper Bowl Halftime Show del 2020. “Erán negras, las tuve que forrar en cristales Swarovski y estuvieron como tres días borrando cristal por cristal”, recordó.

Viendo semejante show que duró más de seis minutos y que recorrió algunos de sus hits mundiales, donde le puso el cuerpo a las diferentes coreografías que mostró, se entiende por qué optó por el calzado al que le tenía más confianza.

Todos pueden llegar a tener una prenda de la suerte o una que les brinda un ánimo especial, para Shakira lo es este par de botas que la acompañó durante su camino ascendente a la fama mundial.