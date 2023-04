La nueva pesadilla de Rodner Figueroa

Hace una semana, el comunicador venezolano Rodner Figueroa celebró su cumpleaños esquiando en la nieve, pero el viaje no terminó como lo hubiese deseado ya que el último día sufrió un accidente donde se fracturó el húmero del brazo izquierdo. Ahora, en su casa de Miami, en pleno proceso de recuperación volvió a vivir una pesadilla que compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Con el objetivo de alertar a sus fans por si les pasa algo parecido, Rodner comentó que tomó la medicación que le recetaron los médicos para controlar el dolor que le producía la lesión, pero en un momento dado se dio cuenta que algo no andaba del todo bien. "Ustedes saben que yo soy muy honesto con ustedes y les cuento todo lo que yo experimento y paso para que estén alerta", comenzó diciendo el presentador en una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook.

Rodner Figueroa fue asistido tras haber sufrido un doloroso accidente.

El presentador empezó a tomar opioides y la experiencia no fue buena ya que estos medicamentos generan una gran adicción. "A mí me la mandaron una cada 6 horas. Ayer que tenía cita en el médico, hice un cálculo mal y en vez de tomármela cada 6 horas me pasé, y resulta ser que se me extendió una hora más, a las 6 horas exactamente que había pasado la toma de la pastilla, me empezaron a dar los famosos síntomas de que el cuerpo te pide la pastilla, me empecé a fatigar, a marear, tuve una especie de arritmia, me puse pálido, me senté, almorcé y me tomé la pastilla, ahí se me quitaron todos los males", dijo Rodner.

Rodner Figueroa se fracturó el húmero del brazo izquierdo.

Y es que el comunicador alargó las horas para tomar su medicación a 8 horas porque se quedó dormido, y cuando se despertó vivió un momento desagradable, en el cual su esposo Ernesto Mathies estuvo a su lado para contenerlo. "Cuando me levanté, el malestar era de náuseas, baja tensión, mareos, sentía que me iba a desmayar y entendí entonces lo adictivas que son estas pastillas, lo único que te quita el malestar de tu cuerpo es tomarte la pastilla de nuevo. Ernesto me dijo: 'no te la quites de un solo golpe', y tiene razón, he tenido que ir quitándomela paulatinamente, pero no me quiero sentir más así", expresó Figueroa.

Con este mensaje, Rodner quiso de alguna manera ayudar a tomar conciencia sobre todo lo que gira entorno a las adicciones de muchas personas que consumen este tipo de medicamentos, y lo importante que es dejarlas paulatinamente para evitar dependencias y otras complicaciones.