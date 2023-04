Por qué Salma Hayek es considerada una de las 100 personas más influyentes del 2023

Cuando hablamos de Salma Hayek, es imposible no pensar en todos los grandes éxitos que consiguió durante su carrera artística. Luego de ser una estrella de telenovelas en México, la intérprete decidió dirigirse a Estados Unidos para obtener grandes oportunidades en Hollywood. Con talento, esfuerzo y belleza, lo logró rápidamente.

En el transcurso del tiempo, la audiencia tuvo la oportunidad de verla lucirse en diferentes producciones cinematográficas. Se convirtió en una actriz aclamada por latinoamericanos y también por audiencias de distintos países. A estos grandes logros ahora tenemos que sumar uno reciente: fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del 2023.

Salma Hayek ya consiguió un éxito en este 2023.

El nuevo logro de Salma Hayek

Recientemente, la revista TIME decidió compartir su lista de las “100 personas más influyentes del 2023“. Entre ellas se encuentran dos mexicanas, la activista María Herrera y la actriz Salma Hayek. Ambas lograron un trabajo exitoso en sus respectivos rubros, y además se destacaron como agentes de cambio. Sin lugar a dudas, un logro que fue celebrado en las redes sociales.

La estrella originaria de Veracruz logró ingresar en la categoría de “Artistas“, debido a que es una intérprete que se encuentra trabajando en Hollywood. En la publicación donde se anuncia dicho logro, podemos encontrar unas palabras muy emotivas por parte de Penélope Cruz. Recordemos que ambas son grandes amigas, y que se consideran “hermanas“.

La intérprete española hizo referencia al primer encuentro que tuvieron, cuando la mexicana recién acababa de llegar a Estados Unidos y buscaba dar sus primeros pasos: "Salma es una gran observadora y siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y puede leer muy bien a las personas“.

“Eso es lo que la convierte en una gran actriz, su capacidad para ponerse en el lugar de otra persona, desde su gran interpretación de Frida Kahlo hasta su interpretación más reciente como Maxandra en Magic Mike's Last Dance", comentó la protagonista de Volver y Bandidas sobre su gran amiga.

En la declaración, la estrella española también describió cómo es la participación de su amiga en la industria de Hollywood. Desde su punto de vista, cree que Salma Hayek generó una “revolución“; ya que le abrió las puertas a otras personalidades latinas para que pudieran trabajar en la industria estadounidense.

Por supuesto, la actriz mexicana también hizo referencia a este gran suceso en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la estrella decidió agradecerle a la revista TIME por dicha mención y también a su amiga Penélope Cruz por tan hermosas palabras: "Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo“.

“Gracias @penelopecruzoficial, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo", comentó en la descripción del posteo.