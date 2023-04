Rodner Figueroa contó todo sobre su despido de Telemundo en un tour por su increíble casa

Hace varios meses, Rodner Figueroa se encuentra alejado de la pequeña pantalla. Aunque estuvo años demostrando su talento frente a las cámaras, su despido de Telemundo lo descolocó por completo y lo obligó a empezar a vivir su vida de otra manera. Actualmente, la estrella se animó a abrir las puertas de hogar para mostrarse tal cual es.

De la mano de la revista People en Español, el presentador realizó un tour por cada uno de los rincones de su hogar. Además de mostrar su bella casa, también se animó a hablar sobre su vida privada y profesional. ¡Te compartimos todos los detalles a continuación!

Aunque vivió un difícil momento tras ser despedido de Telemundo, el famoso fashionista está listo para comenzar una nueva vida repleta de grandes éxitos. Para dar a conocer un poco su espacio personal, sus deseos y los proyectos que realizará en el futuro cercano, Rodner Figueroa decidió abrir las puertas de su casa.

Se trata de una bella propiedad que comparte junto a Ernesto Mathies, su esposo, y con Gerónimo, su bello perro. Desde hace 10 años que la estrella vive en esta residencia ubicada en Florida, y la cual decoró con tanto amor sin dejar de lado su increíble personalidad. Debido a que él es un adicto a la moda y su pareja es un gran diseñador de interiores, su hogar se destaca por ser moderno y original.

“En la entrada hay una Virgen del Rosario, que era de la abuelita de Ernesto, que la tenemos ahí como un símbolo de protección, para que todo el que entre a la casa esté libre de energía negativa. Queremos que este hogar sea nuestro refugio”, señaló el ex presentador de Al Rojo Vivo. Para él, su hogar es mucho más que una propiedad con cuatro paredes y un techo.

Rodner Figueroa muestra su hogar y habla de su futuro profesional.

Cuando piensa en esta propiedad, le gusta enfocarse en todas las cosas grandes y también dolorosas que vivió allí: “Esta casa está llena de cosas que hemos acumulado en nuestros viajes. Esta casa relata nuestra historia a través de los objetos que hay en ella. Es una casa que tiene un alto sentido de la decoración porque Ernesto es diseñador de interiores. Es un hogar que se vive“.

“Aquí todos los espacios se utilizan. Es una casa que tiene patina por eso, porque nosotros dejamos que la gente viva. La casa es para vivirla, no es un museo. No tenemos miedo de que las cosas se maltraten o se dañen porque las cosas son para usarlas y experimentarlas, y esta casa es una experiencia. Mi mamá siempre decía: ‘Esta casa transmite paz y armonía’”, puntualizó la estrella.

Aunque lleva desde noviembre de 2022 alejado de las pantallas, Rodner decidió enfocar todo su talento en las redes sociales y también en su podcast. “Me siento en paz, tranquilo, satisfecho, orgulloso. Me siento feliz, porque como todo en la vida son aprendizajes. Me llevo gratos recuerdos que atesoraré toda mi vida de las experiencias profesionales y personales que viví en esta segunda vuelta a Telemundo“.

“No me siento que me han amputado algo de mí porque gracias a Dios soy Rodner Figueroa esté o no esté en la televisión”, declaró con orgullo la estrella. Además de haber encontrado un emprendimiento en las redes sociales, el presentador también se animó a lanzar su propia línea de ropa y hasta su propio café.

"La vida es un constante cambiar. Las cosas malas que te pasan en la vida no tienen que ser malas; son experiencias que te ayudan y te llevan a un nuevo espacio", reflexionó mientras recorría su hogar. "Sigan en movimiento, no paren. La única manera de avanzar es dar un paso detrás del otro. Escuchen a su corazón y no tengan miedo", agregó.