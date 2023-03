Por qué Lele Pons casi rechaza a Guaynaa y cómo el artista logró conquistarla

Unas semanas atrás, Lele Pons y Guaynaa finalmente dijeron “si, quiero“ frente a sus seres queridos. Después de meses de preparativos, la pareja logró llevar adelante una boda súper lujosa que contó con la presencia de muchísimas celebridades y de momentos muy románticos que se hicieron virales en las redes sociales.

Al verlos tan pero tan felices, resulta complicado imaginarse que la relación no comenzó con el pie derecho. ¡Sino todo lo contrario! En una reciente entrevista, la influencer reveló que rechazó a su actual esposo y que estuvieron un largo tiempo sin estar juntos. Sin embargo, después de tantas idas y vueltas, decidieron darse una oportunidad.

Después de haber contraído matrimonio y de haber disfrutado de una gran luna de miel, las estrellas decidieron compartir detalles curiosos sobre su historia de amor. Aunque el público creía que su relación comenzó desde el primer momento en que se conocieron, lo cierto es que no fue tan fácil.

Lele Pons y Guaynaa, una pareja que superó obstáculos.

Durante la entrevista, Lele Pons reveló que tardó un año en enamorarse de su actual esposo. Por supuesto, cuando los sentimientos finalmente florecieron y supo comprenderlos, ya había sido muy tarde. De acuerdo con Guaynaa, la historia de amor de ellos es bastante particular. De no haber pasado las cosas que sucedieron, no estarían hoy casados y viviendo tan plenamente.

“Él se enamoró de mí, yo no estaba buscando una relación en ese momento, él me dijo… ‘Mi amor, te amo y bebé‘“, comentó la estrella. Sin embargo, su esposo la contradijo y reveló que en realidad le dijo “Me gustas“, pero ella respondió con un simple “Ay, gracias“. Tras escuchar esas palabras, el cantante se fue del lugar y finalmente fue rechazado por su actual pareja. ¡De no creer!

Lo cierto es que la sobrina de Chayanne sí sentía cosas por su esposo, pero no quería aceptarlo. Finalmente descubrió lo que sucedía cuando charlaba con sus amigas, y estas le preguntaron si lo extrañaba: “Yo decía ‘No, no lo extraño‘. Pero llegó un punto, cuando hicimos “Se Te Nota”, que dije: ‘Cónchale, de verdad me gusta él, me estoy enamorando‘ y pasaron momentos bonitos con él, y me estaba enamorando“.

“Ahí yo dije ‘No o sea, él está todavía bravo conmigo, pero yo tengo que mostrarle, tengo que tratar, vale la pena luchar por alguien como él‘… Eso te puedo decir, vale la pena. Lo decía todo el tiempo porque mira lo que tengo yo ahora al lado mío“, recapacitó Lele Pons en la entrevista. Aunque los sentimientos existían, las cosas no fueron simples.

Guaynaa había continuado con su vida, por lo cual no estuvieron juntos rápidamente. Después volvió a encontrarse con la influencer, y le dio una oportunidad. Pero debido a que ambos se cruzaron con varias piedras en el camino, Lele ya se había dado por vencida y no quería saber más nada.

Así que ahora fue el turno del cantante y él tuvo que convencerla de que sí se merecían una segunda oportunidad: “Un verano acá, ella se dio por vencida, y se mudó a Los Ángeles. Cuando estuvo en este lugar, a mi me salió un vuelo. Cuando nos encontrábamos los dos en Los Ángeles, le dije: ‘Estoy en la ciudad, ¿vamos a cenar?“. Y el resto, es historia.