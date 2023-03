Gisele Bündchen contó la razón por la que se separó de Tom Brady tras 13 años

La farándula y el deporte se juntaron tras el anuncio de divorcio entre Gisele Bündchen y Tom Brady tras 13 años de estar juntos, levantando variedad de especulaciones sobre los detonantes, pero fue la modelo brasileña la que dio los detalles de esta separación.

Con dos hijos en común, la leyenda viviente de la NFL y la ex ángel de Victoria’s Secret llegaron al a resolución de su divorcio por la vía legal y fue él quien lo hizo público a través de un comunicado en sus redes sociales. “Llegamos a esta decisión de terminar nuestro matrimonio después de muchas deliberaciones. Hacerlo es, por supuesto, doloroso y difícil, como lo es para muchas personas que pasan por lo mismo todos los días en todo el mundo”, escribió.

“Solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras perseguimos los nuevos capítulos de nuestras vidas que aún no se han escrito”, cerró Brady su anuncio y esto levantó las sospechas de que su decisión de volver a la cancha haya sido uno de los motivos, quitándole tiempo de calidad a la familia compuesta por Benjamin, de 14 años, y Vivian, de 12, cosa que no le habría gustado nada a Gisele. Pero no fue así.

En una charla con Vanity Fair, Bündchen se definió a sí misma como un “pájaro herido volando libre”, y remarcó que ahora puede “desplegar sus alas y volar”. Estos dichos plantaron la idea de que se sintió limitada y “enjaulada”, tanto a nivel personal como profesional, ya que sus apariciones como modelo disminuyeron significativamente desde que contrajo nupcias, así como también el tono de las campañas.

Gisele definió a este divorcio como “la muerte de un sueño” y profundizó sobre ello: “Es duro porque te imaginabas que tu vida iba a ser de una determinada manera e hiciste todo lo que pudiste. De niña creía en los cuentos de hadas. Es hermoso creer en eso y estoy muy agradecida de haberlo hecho”.

En el mismo tono, también señaló que es “desgarrador” cuando el estar casada no resulta lo que se espera. “Cuando amas a alguien, no lo metes en una cárcel y le dices 'esta es la vida que tienes que vivir', lo liberas para que sea quien es, y si tú quieres volar en la misma dirección, eso es increíble”, expresó.

A pesar de ser una decisión difícil y un momento duro pasa sus hijos, Gisele expresó sus deseos de que Tom “sea la persona más feliz del mundo y que todos sus sueños se hagan realidad”.

Ya sea que Brady vuelva a ser el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers o que Bündchen retome el modelaje por todo lo alto, ambos deberán mirar las páginas en blanco de los capítulos que les quedan por delante para empezar a escribir en ellas.