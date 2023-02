¡Increíble! Así están hoy los hijos de Gisele Bündchen y Tom Brady

Durante muchos años, Tom Brady y Giselle Bündchen fueron una de las parejas más sólidas dentro de la industria del deporte y entretenimiento. Sin embargo, su amor llegó a su fin en octubre de 2022 cuando la brasileña solicitó el divorcio. Por supuesto, esta noticia sorprendió por completo al público.

La separación se llevó a cabo de forma inmediata, ya que el ex jugador de los Buccaneers no impugnó la orden presentada por su ex esposa. Aunque la relación amorosa llegó a su fin, ambos tienen muy en claro que siempre mantendrán un vínculo y que deben cuidar el bienestar de sus hijos.

“Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirán siendo nuestros hijos a quienes amamos con todo nuestro corazón”, declaró la modelo en una oportunidad. Aunque Benjamin y Vivian son vistos como unos bebés por sus padres, lo cierto es que ambos ya no son pequeños y lucen muy diferentes en la actualidad.

Tom Brady y Gisele Bündchen cuando aún eran pareja / fuente: instagram - gisele

Así lucen Benjamin y Vivian, los hijos de Tom Brady y Gisele Bündchen

El amor entre la modelo y el deportista surgió en 2006, cuando ambos se conocieron por una cita a ciegas que organizó un amigo en común. En aquel entonces, él todavía mantenía una relación con la actriz Bridget Moynahan, quien dos meses más tarde anunció su embarazo. Esta noticia casi marcó el final del romance entre Gisele Bündchen y Tom Brady.

“Teníamos dos meses de relación cuando Tom me dijo que su ex estaba embarazada. Al día siguiente, la noticia estaba en todas partes y yo sentí que mi mundo se volteaba de cabeza”, escribió la modelo brasileña en el libro "Lessons: My path to a meaningful life". Sin embargo, las estrellas decidieron seguir adelante con sus sentimientos.

Después de aquel embarazo y de su relación con Moynahan, el ex deportista se convirtió en padre de Jack. Un niño que se integró perfectamente a la familia que formó con la modelo brasileña. En la actualidad, el joven tiene 15 años y mantiene una hermosa relación con Bündchen. Unos años más tarde, la ex pareja decidió agrandar el hogar.

Después de contraer matrimonio en 2009, se convirtieron en padres de Benjamin Rein. Tres años más tarde, le dieron la bienvenida a Vivian Lake Brady. En la actualidad, el niño tiene 13 años mientras que su hermana tiene 10 años. En sus cuentas de Instagram, Tom Brady y Gisele Bündchen comparten fotografías de los pequeños.

Benjamin se caracteriza por llevar el cabello oscuro y bastante corto, mientras que Vivian tiene una melena más larga y rubia como su madre. Definitivamente, ambos tienen los rasgos muy parecidos a sus padres. En las fotografías también podemos ver a Jack, quien se convirtió en el hijo de corazón de la supermodelo. Los bellos hijos de Gisele Bündchen y Tom Brady / fuente: instagram - gisele

Tras la separación, Gisele y Tom se encuentran enfocados por completo en los tres jóvenes. Para ellos es importante que a los niños nunca les falte nada y que sepan que siempre estarán presentes en su vida, pese a que no compartan más el mismo techo. ¡Bien por ellos!