Se vio mucho más: las acaloradas fotos de Gisele Bündchen en transparencias

Gisele Bündchen regresó al modelaje después de su separación de Tom Brady y claramente no ha perdido absolutamente nada del encanto que siempre gozó. Lo demostró con una brillante producción, tan sensual como de costumbre.

Bündchen participó de una extraordinaria sesión de fotos en la playa portando un vestido de tirantes negro con transparencias. Este detalle no pasó desapercibido, ya que dejó a la vista todos sus encantos.

Gisele Bündchen cautivó a todos con su vestido midi transparente.

La supermodelo brasileña hizo poses en la arena con un vestido sin mangas negro mientras regresa a sus raíces luego de su divorcio de Tom Brady. Este es un regreso definitivamente triunfal para ella.

Mostrando sus curvas en un midi transparente, ceñido a la cintura con un cinturón ancho con hebilla y combinado con una atrevida tanga negra y sin sujetador, Gisele generó múltiples suspiros en las arenas de Miami.

Dentro de las impactantes fotografías, más allá de que debajo del vestido con transparencias utilizó una tanga, lo cierto es que no llevó sujetador o corpiño en el busto, dejando al descubierto su pecho por completo.

Recordemos que se había anunciado su retiro en abril de 2015, después de más de veinte años en el modelaje. Desde entonces se dedicó a la crianza de sus hijos (Benjamin y Vivian, niños fruto de su relación con Brady) y a una vida alejada de las pasarelas.

Gisele Bündchen cautivó a todos con su vestido midi transparente.

Todo esto indica que esta producción de Gisele no fue otra cosa que una fuerte declaración de su vigencia, intacta a los 42 años y demostrando que se encuentra en una excelente forma.