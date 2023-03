Este es el gravísimo error que María León cometió con el coche de su exprofesor de baile

Cuando hablamos de María León, rápidamente recordamos su paso por la pequeña pantalla y todos los trabajos que realizó en diferentes cadenas televisivas. También por la carrera que realizó en la industria musical, donde se animó a lanzar diferentes álbumes y canciones. Sin embargo, a veces también la recordamos por los escándalos que protagonizó.

Aunque intenta ser una mujer muy reservada y busca mantenerse alejada de las polémicas, lo cierto es que la estrella no suele pasar desapercibida. Recientemente, recordó un momento que vivió junto a un ex profesor de baile, el cual finalizó con el auto de él todo destrozado. ¡Te contamos el motivo!

A través de las redes sociales, se dio a conocer una anécdota que tenía como protagonista a María León. Lo cierto es que la historia que fue revelada generó mucha conmoción entre los usuarios, ya que contaba que la intérprete le había destrozado a martillazos los vidrios del coche de su ex profesor de baile.

Como era de esperar, muchas personas comenzaron a preguntarse cuál era el motivo que se escondía detrás de dicho vandalismo. Algunos usuarios creyeron que la cantante mantenía una relación con Edgar, y que había descubierto que este le había sido infiel. Lo cierto, es que la verdad es bastante diferente.

María León y la polémica anécdota con su exprofesor de baile.

La estrella decidió destrozar los vidrios como un acto de apreciación. Dicha anécdota forma parte de un episodio del programa “Te debo una: Celebridades y autos”, el cual se transmitía a través de la pantalla de Discovery Channel. El propósito del show era transformar el auto de alguien a quien se quiere celebrar o agradecer por haber marcado de manera positiva la vida de un famoso.

Por esta razón, la cantante no dudó en agradecerle a Edgar por formarla como bailarina y por acompañarla en una etapa importante de su vida: “De pronto yo estoy en un lugar privilegiado, en una carrera preciosa en la que puedo regresar y recordarle lo importante que es para muchos de los que fuimos sus alumnos, a los que nos tocó el corazón y nos cambió la vida“.

La seguridad de la cantautora no evitó que los nervios se apoderaran de ella ante la idea de “arruinar” la sorpresa que tenía planeada. “Llegamos al punto en la desarmada del coche y de arrancar los pedazos del coche como si no hubiera un mañana. Estamos rompiendo los vidrios con martillos y digo ‘Dios mío, tengo que confiar, pero si no sale bien Edgar me va a matar”, finalizó dentro de su relato.

Debido a que Edgar fue la primera persona que confió en el talento de ella, María León quiso hacerle un mimo durante una mala racha económica que está atravesando: "Regresó a Guadalajara, tuvo un problema en familia; se separó, se quedó sin trabajo, su inversión en una empresa no funcionó“.

"Edgar me montó mi primera coreografía con Playa Limbo, cuando todavía ni siquiera estábamos firmados con una empresa y me dijo unas palabras que nunca voy a olvidar: 'esta carrera no va a ser fácil, pero mientras no te detengas vas a lograr lo que tú quieras, el chiste siempre es trabajar, ser honorable con tu con tu vida y la danza va a ser algo que siempre te va a acompañar', siento que esas palabras las olvidó y se las quise recordar", finalizó.