Por qué Enrique Iglesias rechazó recibir su parte en la herencia de Julio Iglesias

La relación entre Enrique y Julio Iglesias no es la típica de padre-hijo que podría esperarse. La tensión que hay entre ambos artistas hizo que no se reúnan y todo parece indicar que no lo harán en el futuro cercano.

Ambos han tenido careras prolíficas como cantantes, y cada uno la logrado el éxito por mérito propio, generándose un acaudalado patrimonio que bien podría brindar un buen pasar a sus herederos. Lo más curioso es que uno es heredero del otro.

El hecho de que ambos se hayan labrado su camino a la consagración artística y comercial es lo que, se supone, le hace combustión al fuego de la discordia entre ellos. Y es que Enrique se cambió el apellido para empezar con la música sin el apalancamiento de aquella leyenda de la canción en español que tiene como progenitor. Todo parte desde el deseo de no necesitar nada de él para ser alguien reconocido.

Julio, por su parte, ya tenía 30 años de una gigante carrera internacional para cuando el joven dio sus primeros pasos. Incluso hasta el día de hoy sigue facturando con aquellas grandes canciones que interpretó a lo largo de sus más de cinco décadas, amasando una fortuna que rondaría por los 800 millones de euros y que, a nada de volverse un octogenario, ya tiene que pensar en cómo dejársela a sus ocho hijos.

Acá es donde Enrique puso la voz de alto, porque si bien está en el derecho de recibir una parte de la herencia que se dividirá con sus siete hermanos (los mayores Chábeli y Julio Jr., y los menores Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo), ha manifestado su deseo de no recibir esa parte que le correspondería.

Como se dijo más arriba, la relación entre ambos no es de las mejores. No se hablan ni por teléfono, ni tampoco se preocupa por los tres nietos que el joven tuvo con la ex tenista Anna Kournikova, y todo es porque quien fuera ex arquero del Real Madrid antes de dedicarse a cantar, ve a su hijo como competencia.

Si bien, Enrique es el más abierto a tener interacciones con Julio, tampoco se molesta demasiado en generarlas. Y es la otra parte la que se muestra más reacia a propiciar un encuentro.

Debido a todo esto y a modo de defender lo que ha conseguido mediante su propio talento y trabajo duro, el cantante de Bailando rechazó su tajada del patrimonio familiar, demostrando que pudo crear su propia fortuna junto a su esposa y que Enrique Iglesias es lo que es sin la ayuda de Julio Iglesias.