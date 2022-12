Este es el motivo por el que prohibieron a Julio Iglesias en Rusia

El cantante español Julio Iglesias es considerado uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional, con una carrera marcada con numerosos éxitos con la que ha acumulado a lo largo de décadas millones de fans alrededor de todo el mundo. Sin embargo, existe un país que en el que el ex esposo de Isabel Preysler está prohibido, se trata de Rusia.

Asimismo, el padre de Enrique Iglesias ha sido reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, logrando llegar a un público más amplio. No obstante, Julio no pudo conquistar los corazones de Rusia y los países que integraban la Unión Soviética ya que fue colocado en la lista negra de artistas que tienen prohibido el entrar al mercado ruso.

Julio Iglesias integró la lista negra de artistas en Rusia.

Increíblemente, la música de Julio Iglesias está prohibida en Rusia siendo uno de los poco artistas de música en español en la lista de indeseables. La música del padre de Enrique Iglesias es catalogada como "música no recomendada" y el motivo de su prohibición obedece a prohibiciones que fueron establecidas durante el régimen soviético.

Si bien normalmente los artistas que entra en la lista de música prohibida en Rusia están allí por motivos de la violencia, el anticomunismo, la religión, y el neofascismo, la música de Julio Iglesias nada parece tener que ver con ello. No obstante, en Rusia se consideró que el ex esposo de Isabel Preysler lanzaba mensajes neofascistas, generando ironía entre los internautas quienes no consideran al padre de Enrique Iglesias un cantante que emita este tipo de mensajes en sus letras.

La música de Julio Iglesias fue catalogada como "no recomendada" en Rusia.

Además del padre de Enrique Iglesias, otros de los artistas incluidos en la lista de indeseables en Rusia son: Donna Summer, Tina Turner, AC/DC, Sex Pistols, Ramones o Black Sabbath, Jazoo, B-52, Village People y Talking Heads entre otros. Otros motivos para vetar artistas como Julio Iglesias son el erotismo, homosexualidad, o como es el caso de Pink Floyd, vetados por interferir en la política exterior soviética en Afganistán. Lo que sin dudas llama la atención es la etiqueta bajo la cual se señaló al ex esposo de Isabel Preysler, teniendo en cuenta que su repertorio se forma de canciones más románticas.