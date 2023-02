Shakira vs Miley Cyrus, ¿Cuál lanzó la canción más exitosa?

Dentro de la industria musical, existen muchas artistas que lograron dejar su huella con su música y conquistaron a la audiencia de todo el mundo. En este listado podemos encontrar a Shakira y Miley Cyrus, quienes lograron posicionarse con su talento y continúan trabajando para potenciar aún más su exitosa carrera.

En las últimas semanas, ambas hicieron historia a hablar de sus ex pareja en sus recientes temas musicales. Las dos tomaron aquellos sucesos que tanto dolor le causaron, y crearon canciones que no paran de sonar en todas las plataformas. Por este motivo, nos preguntamos cuál de las dos logró la canción más exitosa.

Shakira decidió lanzar junto a BZRP la Session #53, una canción que está escrita directamente para Gerard Piqué. Después de los años que vivieron juntos y la hermosa familia que formaron, la pareja decidió separarse de un momento a otro. Los rumores de infidelidad que sonaban con fuerza, tardaron confirmándose cuando el ex futbolista apareció rápidamente en pareja.

Aunque él niega haber engañado a la colombiana, fuentes cercanas aseguraron que comenzó a conocer a Clara Chía cuando aún vivía en su hogar junto a su familia. Por mucho tiempo, la intérprete prefirió guardar silencio sobre este tema. Sin embargo, todo esto cambió con su más recién canción.

Allí no solo critica fuertemente a su ex amor, sino que también ataca a la actual pareja de él y deja en claro que ambos son perfectos el uno para el otro. Con una letra de puro mensajes, una música pegadiza y su icónica frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan“, la cantante alcanzó un sinfín de éxitos.

Pero al mismo tiempo que Shakira defenestraba a Piqué, Miley Cyrus también decidió dedicarle una canción al hombre que le rompió el corazón: Liam Hemsworth. La estrella creó Flowers, un tema que le responde a la famosa canción When I Was Your Man de Bruno Mars. Una canción que su ex esposo le dedicó más de una vez.

Miley Cyrus y Shakira, las cantantes femeninas del momento.

Ambas consiguieron grandes éxitos en un abrir y cerrar de ojos, ¿pero cuál es la mejor? Definitivamente, Miley: la estrella consiguió un total de 313.327.914 reproducciones en Spotify y se encuentra en el puesto #1 en Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Reino Unido y en el Hot 100 de Billboard de Estados Unidos.

En Spotify, la cantante estadounidense suma unas 14 millones de reproducciones por día con Flowers. Curiosamente, en el segundo puesto se encuentra Shakira junto a Bizarrap. Ante este logro, Cyrus escribió en sus redes: "Me encanta que este tema esté conectando con ustedes de una manera tan positiva, es un placer seguir creando música para ustedes“.