Donna D’Errico, ex Baywatch, explota las redes en lencería y bikini a los 54 años

Donna D’Errico saltó a la fama a finales de los 90 por ser una de las guardavidas que aparecían junto al icónico David Hasselhoff y durante varias temporadas fue uno de los personajes principales de Baywatch.

En la actualidad, ya con 54 años y después de más tres décadas de la serie, Donna sigue presumiendo su fantástico físico en las redes. Una reciente publicación demostró que continúa luciendo una figura perfecta y que los años no parecen haber pasado para ella.

Donna D'Errico deslumbró con lencería roja para el Día de San Valentín.

El pasado Día de San Valentín fue el momento perfecto para dejar en claro que sigue súper vigente y no dudó ni un momento en mostrárselo a sus seguidores. Fue así como lució en lencería roja y desató la locura de todos.

La exestrella de Baywatch mostró una gran cantidad de estilos sexies en Instagram para celebrar el amor, y los internautas reaccionaron encantados. Frases como "Te ves increíble en todo, Donna" y más, inundaron su posteo.

Apenas necesitó una sola foto para cautivar a toda la red, modelando con una atrevida lencería roja con aberturas en los costados. En dicha imagen no se pueden obviar sus abdominales tonificados, y el inmenso trabajo que hay de fondo para lograr y sostener su figura.

Pero eso no fue todo. Y es que Donna también compartió una foto de sus firmes glúteos en tanga de rayas rojas y blancas. Esta fue una nueva demostración de lo increíble que se mantiene a su edad. Las imágenes hablan por sí solas.

El picante posado de Donna D'Errico en bikini a rayas.

"El bikini que lo empezó todo", escribió la ex Baywatch al pie de su publicación. Luego, con mucho sentido del humor y cierta complicidad, agregó: "Dijeron que no podía, dijeron que no debía. Yo dije 'sostén mi cerveza'. Que tengan un divertido jueves".