Mila Kunis confesó la horrorosa manera que se le confesó Ashton Kutcher

Las historias de amor no tienen que ser como las de los cuentos de hadas, puesto que la simpleza puede aportar mayor honestidad a la hora de una confesión, así como sucedió con la pareja compuesta por Mila Kunis y Ashton Kutcher, donde la confesión estuvo muy lejos de ser de ensueño, pero vaya que sí trajo fuertes sentimientos.

Pero hay que reconocer, primero, que fue Kunis quien se había enamorado primero, desde el primer encuentro, y más aún cuando pudieron conocerse en el rodaje de la serie That’s 70’s Show, que los hizo convivir.

Mila vio, desde el lugar de una amiga, cómo Ashton vivió su relación con Demi Moore, matrimonio que tuvo más disgustos que buenos momentos. Una vez separado, solo bastó un poco de tiempo para que los dos jóvenes amigos den el paso y se conviertan en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Pero el inicio del nuevo vínculo no fue tan bonito que digamos.

Es que en octubre del año pasado, en The Kelly Clarkson Show, la actriz de El cisne negro le contó a la cantante y conductora cómo fue aquel momento en que Ashton le confesó que la amaba, así como también cómo fue su respuesta. Lo que llamó la atención fue que comparó el inicio de su noviazgo con el fin del matrimonio de sus papás.

“Mi papá le dijo a mi mamá que estaba enamorado de ella tres meses después de que su relación estuviera completamente destrozada. Y mi mamá le respondió: ‘Está bien, volvé a decírmelo por la mañana’. Me pasó lo mismo con Ashton”, contó Kunis a Clarkson e inmediatamente relató el por qué de esa respuesta.

“A los tres meses de nuestra relación, (Ashton) se presentó en mi casa a las dos de la mañana (…) De una manera muy arrastrada”. En completo estado de ebriedad, le dijo que la amaba, pero Mila lo mandó dormir sin vacilar. Sin embargo, la respuesta fue contundente: “No. Y te amo”, a lo que la actriz ucraniana, así como su madre a su padre, le replicó: “Decímelo por la mañana”.

En el mismo programa pero del pasado 14 de febrero, el actor estadounidense fue a promocionar el estreno de su última película, Tu casa o la mía, y Kelly, ni lenta ni perezosa, quiso escuchar su versión de ese hecho, a lo que Kutcher confirmó, revelando su asombro por recordarlo tan bien a pesar de su estado etílico.

“Entré a su casa cantando una canción de Kenny Chesney y le dije: ‘Vos y el tequila me vuelven loco’, porque había consumido demasiado tequila y es cierto que ambos me vuelven loco”, explicó y prosiguió: “Le di una serenata para desahogarme. Luego le dije que la amo. Y lo dije muy en serio (…) Ella me miró y solo atinó a decirme: ‘Decímelo por la mañana’. Y lo hice. La desperté y le dije: ‘Escuchame, ¡te amo!’”.

Es verdad que muchos sueñan con que el amor de sus vidas llegue y se confiese de la manera más romántica, pero este tipo de anécdotas le brinda otro tipo de condimento a una relación, y hasta puede ser un indicio de que, sin importar cómo se vea o parezca, el amor es lo que importa. Y qué más dichoso si es un amor como el de estos dos.