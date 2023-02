Los padres de Piqué estarían hartos de Shakira y sus fiestas constantes

Después de años siendo una de las parejas más queridas y bellas del mundo del entretenimiento, el cuento de hadas terminó con un final bastante polémico. A través de un comunicado, Shakira y Gerard Piqué anunciaron que no estarían más juntos. Pese a que comparten una familia e intentaron dar lo mejor para sus hijos, las cosas no funcionaron.

Los rumores de infidelidad protagonizados por el ex futbolista cobraron cada vez más fuerza, y terminaron intensificándose cuando presentó a su nueva novia a poco tiempo de haberse separado. Aunque intentó mantenerse al margen de la polémica, la colombiana terminó cansándose y contó la verdad sobre su historia en su última canción con BZRP.

Desde entonces, la ex pareja se declaró enemiga. Intentan no encontrarse en los mismos lugares y prefieren mantener una comunicación bastante escasa. Pero aunque Shakira logró alejarse de su ex amor, aún tiene como vecinos a sus ex suegros. Y, al parecer, esto no le hace nada de gracia.

Las fiestas de Shakira y la furia de sus ex suegros

A diferencia del año pasado, la cantante recibió este 2023 de la mejor manera. La colombiana prefirió enfocarse por completo en su carrera musical y hablar con la verdad sobre sus problemas personales. De esta manera, lanzó la canción Session #53 donde habló sobre Gerard Piqué y su romance con Clara Chía.

En el tema musical no solo criticó al ex futbolista por todo el mal que le hizo, sino también a la joven por ser su reemplazo y por ser igual de “mala“ que su ex pareja. ¡Pero eso no fue todo! También aprovechó para tirarle un palito a su ex suegra, quien vive muy cerca de ella y continúa presente en su vida.

Al parecer, los padres del ex deportista tampoco están muy felices de tener a Shakira de vecina. Una fuente cercana reveló que están hartos de la intérprete y principalmente, de todas las fiestas ruidosas que realiza con muchas personas a altas horas de la noche.

La información fue brindada por el medio The Sun, quien también relata que estas fiestas también están molestando a otros vecinos. No solo realiza eventos que terminan con fuegos artificiales, sino que también recibe la visita de varios fanáticos que gritan su nombre y causan un descontrol en las calles.

Shakira y la guerra con sus ex suegros.

En medio de esta polémica, el portal informó que la última fiesta de la colombiana sucedió dos semanas atrás: la estrella puso a todo volumen su canción con BZRP y hasta habría colocado una bruja en su terraza que mira fijamente hacia la casa de sus ex suegros. Por supuesto, estos son detalles que surgieron de una fuente cercana pero no hay imágenes que lo comprueben.

Aunque ahora esté todo mal con sus ex suegros, la realidad es que Shakira se llevaba bastante bien con ellos. La mala relación habría surgido a causa de Clara Chía, ya que los padres de Gerard Piqué sabían de este romance a escondidas.