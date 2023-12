El famoso conductor Carlos Calderón revela cómo superó sus problemas de salud mental

El conductor Carlos Calderón comenzó el 2023 con muchas incertidumbres luego de que fuera despedido del programa “Despierta América” de Univision, cadena televisiva donde trabajó durante 25 años. Esto supuso una revisión de todo lo que había hecho a lo largo de su carrera, lo que lo llevó a padecer problemas de salud mental que en este momento ha superado. Ahora, en su nueva emisión “The Carlos Calderón Show” habló de la experiencia vivida.

"Empecé el año con una patada muy fuerte que fue la pérdida de mi trabajo en Univision. Yo llevaba 25 años totalmente entregado y feliz de ser parte de una empresa donde conocía desde el que te recibe en la puerta, la señorita que te hace el lunch, el personal de limpieza, la gente que mueve el mobiliario de los sets, camarógrafos, maquillistas, gente de iluminación, escritores, productores", comenzó diciendo el presentador.

Cuando fue despedido de Univision, Carlos Calderón padeció problemas de salud mental que los pudo superar. Foto: Instagram/ Carlos Calderón

Tantos años de sacrificio y seguridad laboral se habían acabado de pronto. "Cuando pierdes eso, cuando pierdes tu estilo de ganarte la vida, de tu rutina de levantarte en las mañanas, tu misión, tu motivación, pues se vuelve una situación muy estresante, especialmente cuando tienes un bebé, una pareja que quieres suplirle, que quieres que esté contenta y tranquila, es una situación bien estresante por lo que yo pasé. Fueron meses de mucho estrés que se agarraba a cachetadas con momentos de depresión, angustia y ansiedad", explicó Carlos Calderón.

Si bien se quedó sin trabajo, el comunicador tomó lo que le ocurrió como un aprendizaje, por lo que animó a quienes podrían a vivir lo mismo a prepararse con herramientas que los ayude a enfrentar esas situaciones. "Uno aprende a la mala, dicen por ahí, las cosas negativas no tienen que serlo si te dejan un buen aprendizaje", añadió.

Carlos Calderón tiene nuevos proyectos para el 2024. Foto: Instagram/ Carlos Calderón

Carlos Calderón tiene en claro que el aprendizaje y la adaptación a un nuevo esquema son claves para sobrellevar este tipo de golpes que da la vida. "Que encuentren mentores, libros, recursos que les llene el corazón. Aprender es gratis en muchas formas y no lo pueden dejar escapar. Este mundo es hermoso y maravilloso", expresó.

Ahora, luego de haber transitado por problemas de salud mental debido a su salida de Univisión, el panorama ha cambiado, y está entusiasmado por el 2024 que se viene, con sorpresas y nuevos proyectos. "Ahora, terminé el año con la puerta abierta en Telemundo, que fue para mí una sorpresa, el nuevo año viene con cosas muy hermosas, con una empresa, Gelato For Your Face, que me llena de optimismo, con oportunidades que se me están presentando y nunca esperé tener, con proyectos de arquitectura que han sido gracias a la determinación y la capacidad de adaptarme. Tengan fe, fuerza, garra, confíen en ustedes, adáptense, estudien. ¡Van a sobrevivir!", finalizó Carlos Calderón.