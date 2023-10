Ibai Llanos tiembla al escuchar a Messi tras ganar el Balón de Oro

Tras ganar su octavo Balón de Oro en París, Lionel Messi pasó por la alfombra roja para compartir con los medios presentes. Cuando le tocó hablar por streaming con Ibai Llanos, el futbolista no dudó en reclamarle que haya hecho público algunos de sus mensajes.

Y es que Lionel Messi con toda la “buena onda” le respondió algunos WhatsApp que le habría enviado Ibai Llanos. Pero su descontento se debió a que el influencer español leyó las respuestas en vivo y directo y esta actitud no le gustó para nada al argentino.

Lionel Messi obtuvo su octavo Balón de Oro.

Ibai Llanos lo felicitó y de inmediato quedó sorprendido ante la respuesta de Messi. “Estoy enojado con vos, no me gustó nada lo que hiciste el otro día”. Una respuesta que Ibai Llanos no esperaba y solo pudo quedarse en silencio ante tal descarga. “Eso de que mandaste mensaje y lo leíste todo público, no me gustó no te voy a contestar más ahora, porque hacés todo público, no tenés privacidad vos”.

A Ibai Llanos solamente se le ocurrió echarle la culpa al Kun Agüero, que le enseñó a hacer eso, pero Lionel Messi sabe quién es el culpable. “Yo te contesté buena onda y vos me leés adelante de todos, la próxima vez no te contesto más, te clavo el visto”, algo que dejó a la influencer español sin palabras.

Después Ibai Llanos trató de sobrellevar la situación y le preguntó a Messi qué significaba para él este octavo Balón de Oro y el futbolista se echó a reír por su fantástico cambio de tema. Igual, Messi le contestó: “que fue una linda noche” y que estaba orgulloso de conquistar otro galardón en nombre de su familia y la selección argentina.