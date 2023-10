Netflix arrasa con una nueva película subida de tono

Netflix agregó recientemente, a su servicio de streaming, una producción brasilera sobre drama que ya es furor entre los usuarios de la plataforma. Se trata de El lado dulce de la traición, una película que dura menos de dos horas. Además de contar con un gran contenido erótico, cuenta con una trama en la que es central el misterio y el peligro.

Giovana Lancelloti interpreta a Babi y Leando Lima al juez Marco Ladeia (Fuente: Netflix)

La película fue dirigida por Diego Freitas, quien es conocido por su papel en Más allá del universo, a partir del guión de Camila Raffanti. El film erótico se basa en la novela de Sue Hecker, la cual fue títulada O Lado Bom de Ser Traída o como es conocida en inglés, The Good Side of Being Betrayed.

Contando con un estilo similar a otras producciones de Netflix, como "365 días" y "Sexo/vida", este thriller es ahora la tendencia N°1. Además de ser una historia repleta de suspenso, pasión y drama, invita a los espectadores a reflexionar sobre la traición y lo que uno esta dispuesto hacer en esa situación.

La historia sigue a Babi, una contadora que está a punto de casarse pero descubre que su prometido tiene una aventura sexual. Es así, que decide emprender una nueva aventura en la vida y se va de viaje. Es aquí, que conoce al juez Marco y comienzan a vivir una historia cargada de tensión sexual, que se refleja en la pantalla con un gran contenido erótico. Pero la historia se ve enredada cuando aparecen otros problemas: la ex mujer de Marco y su prometido empiezan a atormentarla.

Giovanna Lancelloti es una actriz brasilera de 30 años conocida por su papel en "Ricos de amor". (Fuente: Netflix)

La producción es 100% del gigante del streaming. Y cuenta con el protagonismo de Giovanna Lancelloti y Leandro Lima. Además, en este drama romántico actúa Micael, Bruno Montaleone, Camilla de Lucas y Louise D’Tuani.