Max, el hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony, se siente ‘avergonzado’ por las muestras de cariño de su madre en público

Uno pensaría que a esta altura de la pareja y luego de haber contraído matrimonio, los hijos de Jennifer Lopez como los de Ben Affleck tomarían como moneda corriente las muestras de cariño de los enamorados. A pesar de que la Diva de Bronx y el intérprete de Batman intentan unir ambas familias para una convivencia más llevadera, Max, uno de los gemelos que la cantante tuvo con Marc Anthony detesta que su madre se viva dando besos en público con Affleck.

Jennifer Lopez cree que su excesivo romanticismo público con su esposo Ben Affleck sería "saludable" para sus hijos, sin embargo, su hijo Max no está de acuerdo con ella y le molestan sus PDA (muestras públicas de afecto, según sus siglas en inglés). El niño de 14 años de la estrella de Marry Me no ve la necesidad de que su madre le muestre su amor al protagonista de Argo en público, ya que ya no puede digerir sus "pda vergonzosos".

Max, el hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony, se siente avergonzado por las muestras de afecto públicas con el nuevo marido de su mamá.

Un informe publicado por National Enquirer afirmó que J.Lo y Affleck hacen que sus hijos, especialmente Max, se sientan incómodos con sus labios porque se siente "asqueado" por ellos. La publicación citó muchos casos, incluido el viaje de compras del trío en el exclusivo Brentwood, cuando los tortolitos fueron fotografiados besándose mientras Max desviaba la atención usando su teléfono.

“J.Lo y Ben se estaban despidiendo antes de irse a hacer unos mandados por separado, y ella no lo dejaba irse sin darle un beso apasionado”, dijo la fuente. “Podías ver la incomodidad en el rostro de Max cuando se estaban besando. Simplemente le dio la espalda y jugueteó con su teléfono celular hasta que terminaron”, agregó la fuente.

Jennifer Lopez considera que es importante que sus hijos vean las muestras de afecto en público.

El medio compartió además que Lopez y Affleck están "haciendo todo lo posible para unir a sus familias", que incluye a los gemelos de J.Lo, Max y Emme, y los hijos del actor de Batman, Violet, Seraphina y Samuel, a quienes comparte con su ex esposa Jennifer Garner. "J.Lo cree que es saludable para ellos verla a ella y a Ben mostrando su afecto el uno por el otro. De esta manera, los niños pueden ver que su amor es real", dijo la fuente.