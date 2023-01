Cuántos hijos tiene Adam Sandler y con quién

Si hay un actor en el que todos piensan cada vez que se habla de cine estadounidense de comedia, ese es Adam Sandler. Y en la última década se ha encargado de producir y dirigir, ya sea con o sin él en el elenco, más comedia a la cual no solo le agrega su idea del humor.

Si algo tienen en común las producciones que él encabeza, es que la trama siempre tiene un toque familiero. Pero no solo en el guión, sino que ha agregado a su propia familia a los repartos de sus películas más recientes.

Empezando por su esposa, Jackie Titone, actriz y modelo nacida el 24 de septiembre de 1974 en Coral Springs, Florida. Su carrera inició con un papel de reparto en la película Un papá genial de 1999, donde conoció a Sandler y, en 2003, contrajeron matrimonio. Participó en todas las películas de su marido, pero también lo hizo en proyectos de otras productoras, incluso trabajando como actriz de voz.

Junto con ella, Adam tuvo dos hijas: Sadie Maddison y Sunny Madeline, que nacieron en 2006 y en 2008, respectivamente. Al crecer entre rodajes, actores, producciones cinematográficas y libretos escritos por su papá, no tardaron mucho en sumarse a los diferentes proyectos que este encaró.

El parecido que Sadie y Sunny tienen con sus progenitores es innegable. En cada salida casual o evento al que asisten queda claro que se trata de una familia que, además, se muestra muy unida. Y es esa unión la que se traslada al plató cuando todo el grupo de cuatro se pone a trabajar en un nuevo filme.

Desde 2010, ambas empezaron a ponerse frente a las cámaras que Adam dirigió. Su primera aparición fue en Grown Ups (Son como niños), donde también participaron sus padres, interpretando papeles menores, entiendo que tenían cuatro y dos años, respectivamente.

Esa producción fue la primera de las 20 en las que las niñas Sandler aparecieron, incluso prestando su voz en pelis animadas, y actualmente siguen trabajando. El último proyecto en el que estuvieron es You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, coproducido por Netflix, donde debutaron en roles protagónicos.

En algunas entrevistas, Adam ha destacado la pasión por actuar que sus hijas tienen, demostrando que lo llevan en la sangre y que hacen del trabajo un momento para pasar en familia, compartiendo el amor al cine y manteniendo todos juntos el negocio familiar.