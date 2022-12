La increíble acción que Adam Sandler llevó adelante contra un fan

Es muy común escuchar que los actores y actrices le dan las gracias a los fanáticos por ver sus películas y apoyarlas, así como también por las reseñas que dejan sobre su trabajo. Pero más allá de que los actores son artistas, el cine es un negocio, y Adam Sandler pensó más en su bolsillo a la hora de ponerse en contacto con un fan.

El tiktoker mexicano André Torres Prince contó en uno de sus videos cortos de la plataforma china que, en su primer año de vivir en Estados Unidos había recibido un contacto formal de una estrella de Hollywood, pero no uno que deseara, una demanda de Sandler por descargar, de forma pirata, una de las películas de su amplio repertorio.

“Cuando me vine a vivir para acá, yo vivía con un tío, y él no tenía internet, así que yo, todo millenial, quise contratar internet ni bien llegué”, arrancó el relato y continuó indicando que su hermano, que iba cada tanto, empezó a ir más seguido a visitarlo para ver películas mediante una web de forma ilegal: “Yo sabía que él se metía a una página que se llamaba Popcorn Time y ahí podíamos ver películas”. Esa práctica era muy frecuente, incluso cuando André no estaba, dando un total mayor a 150 títulos que descargaron a través de esa web.

Pero nunca supo ni se esperó lo que le llegó uno de esos días. “Un día, llegué del trabajo y me dijeron que me había llegado un paquete, se me hizo raro porque no había pedido nada. Como sea, abrí el paquete y vi que eran un montón de hojas por parte de mi internet, que era Compcast”, menciona.

Todos esos documentos correspondían a una demanda federal emitida por la firma Cobbler LLC, productora del actor Adam Sandler, hacia su persona por haber descargado la película The Cobbler (Zapatero a tu zapato) de manera ilegal. Al principio le pareció una broma, pero se asustó muchísimo, hasta que a la semana le llega otra carta. Esta vez, una citación a lo que terminó siendo una instancia de mediación.

Luego de presentarle los cargos, el tiktoker habló con su abogado, que le dijo que esa película no había hecho mucho dinero y que Cobbler LLC buscaría recuperar la mayor cantidad posible mediante las demandas a aquellos que la descarguen de forma ilegal. También le aconsejó no ir a juicio, ya que, si ganaba, igual tenía que pagarle a su abogado y alguna penalidad a los demandantes, pero si perdía, podía pasar entre 8 y 12 años de cárcel más una multa de entre 100 y 250 mil dólares. Sin contar su primer antecedente penal, a nivel federal, con tan solo 20 años en ese entonces.

En su defensa, André sostuvo que él no lo hizo, ya que para usar la web para descargar las películas, debía hacerlo en un dispositivo Android, y que él siempre se manejó con aparatos con iOS. Pero los demandantes, defendiendo su postura mostrándole el listado de los más de 150 títulos descargados, replicaron diciendo que, como él es el titular del servicio, es su responsabilidad saber para qué se lo usa.

La historia terminó con un pago de 3 000 dólares ahí mismo para poder retirar los cargos, a lo que el mexicano se comunicó con sus hermanos y, echándoles la culpa por la situación que estaba viviendo, les pidió mil a cada uno para finiquitar la situación. Tras el pago, firmaron un acuerdo de solución y lo borraron de la lista negra de la compañía de Adam Sandler. Pero él no fue el único, ya que repitieron esos procedimientos con otras 519 personas que hicieron lo mismo que André.