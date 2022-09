El motivo por el que el hijo menor de Britney Spears no fue a la boda de su madre

El adolescente Jayden James, de 15 años, habló por primera vez de la relación que tiene con su mamá y con su hermano, Sean Preston. Reveló por qué no fueron a la boda de Britney Spears y Sam Asghari.

Fue precisamente durante una entrevista con The Daily Mail, que Jayden James explicó el motivo por el que él y su hermano Sean Preston, de 16, tomaron la decisión de no ir a la boda de su mamá que se celebró en junio de este año.

Muy adulto y seguro, dijo: "No era un buen momento para ir. No digo que no me alegre por ella". La entrevista la hizo en compañía de su papá, Kevin Federline. Asimismo, añadió: "Me alegro mucho por ellos, pero ella no invitó a toda la familia, y luego si sólo íbamos a estar Preston y yo, no veo cómo esa situación hubiera terminado de buena manera".

Britney Spears distanciada de la familia

La cantante, de 40 años, aún sigue distanciada de su familia. Entre ellos, están incluidos sus papás Jamie y Lynne Spears como también sus hermanos, Jamie Lynn y Bryan. Conociendo esa situación, el joven también habló sobre la pelea que tuvieron su madre y su familia, particularmente con su papá, y dijo:

"Al principio él sólo trataba de ser como cualquier padre, dejando que [su] hija persiguiera su sueño de convertirse en una superestrella, pero pensé que tal vez la tutela se prolongó demasiado. Probablemente por eso mi madre estaba muy enojada con toda la situación de que estaba trabajando durante demasiado tiempo; yo personalmente creo que sí. Debería haberse tomado un descanso y haberse relajado".

Britney Spears junto a sus hijos

En la misma línea, Jayden dijo lo que pensaba respecto a su abuelo: "no merece todo el odio que ha recibido”. En los últimos años, a pesar de las afirmaciones que hizo la Reina del Pop, el joven no considera que la extensa familia de su madre sea "manipuladora" y agregó:

"No son malas personas. Saben por lo que estamos pasando ahora. Quieren que nuestro futuro sea lo que nosotros queramos. Sólo quieren velar por nosotros. Memaw y el tío Bryan son una buena parte de nuestras vidas. Me han enseñado a lidiar con las cosas”.

De esta manera, el hijo menor de Britney Spears dejó bien clara su postura y aunque está feliz por el presente de su madre, terminó con todas las especulaciones. ¿Estás de acuerdo con sus declaraciones?