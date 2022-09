Dolor de madre: Britney Spears le respondió a sus hijos

El conflicto entre Britney Spears y su familia no cesa. La artista pop vive constantes dolores te cabeza respecto de la tutela compartida con su ex pareja, Kevin Federline.

Tras una ida y vuelta bastante ácido respecto de las actitudes de Britney en sus redes y que poco le han gustado al padre de sus dos hijos: Preston (15 años) y Jayden (16 años) ya que evitaba que ellos fueran partícipe de sus publicaciones.

Britney Spears cuando sus hijos eran bebés

Fuente: Imagen / archivo

Ahora le llegó el turno de hablar al más grande Jayden James Federline quién tocó diferentes puntos sobre su madre para la cadena británica ITV.

Por empezar le preguntaron del ausentamiento en el casamiento de Britney Spears junto con Sam Asghari y esto dijo: "No era momento para ir. No digo que no me alegre por ella. Me alegro pero no invitó a toda la familia y si solo íbamos a ser Preston y yo, no sabemos cómo podría haber terminado bien", manifestó con cierta incomodidad.

Fuente: Imagen / Vogue

Sam Asghari y Britney posando el día de su casamiento.

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando el joven habló de la emancipación sobre Britney: "Al principio sólo intentaba ser como cualquier padre que dejaba a su hija perseguir su sueño de convertiste en una estrella, pero quizá la tutela duró demasiado", atinó a opinar en la emisora.

Ya llegando al final de la entrevista se refirió con suma contundencia a su vínculo con su madre: "Estoy dispuesto a verla siempre y cuando se encuentre mejor mentalmente y se que llevará tiempo y esfuerzo repararla", cerró.

Tras sus dichos ante el canal británico quién salió a responder fue Britney Spears con un comunicado ardido de dolor en su cuenta de Instagram:

"He hecho todo lo posible por ser la mejor persona que puedo ser... espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre ¡Bajo tutela!", comenzó con el posteo.

Y siguió refiriéndose a sus hijos: "Mi amor por ellos no tiene límites y me entristece profundamente conocer que piensen que no estaba a la altura de sus expectativas como madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente", invitándolos a dialogar sobre todo lo sucedido en estos años.

Aprovechó este tiempo también para apuntar duramente contra su ex pareja (padre de sus dos hijos), Kevin Federline: "Ayudé a nuestro padre que no ha tenido trabajo por 15 años. Asumo que es más fácil para nosotros no tener alguien que los controle para asegurarse de que están haciendo sus deberes. Estoy segura que los estándares de tu padre fumando hierba todos los días benefician tu vida diaria, a los 15 y 16 años para formar parte de una generacional genial", bromeó.

Fuente: Imagen / Getty Images

La manifestación #FreeBritney, movimiento que lanzaron los fanáticos para que la artista terminara con la tutela legal de su padre, James Spears.

A su vez tocó el tema sobre su salud mental y cómo lo trató su niño en el medio de comunicación: "Mi querido niño, comprende que debes aprender a tomar un libro y leer uno antes de recurrir a pensar siquiera en mi intelecto. Si honestamente puedes sentarte y decir con tu sensible y brillante mente que lo que me hicieron el abuelo y la abuela estuvo bien y que no son malas personas... entonces si tengo que decir que fracasé como madre", reflexionó.

Y cerró hablando de un necesario reencuentro: "Espero una charla contigo y con tu padre cara a cara para tratar de aprender que es bueno", escribió en la última parte de su carta abierta.