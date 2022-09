Los hijos de Britney Spears rompieron el silencio y contaron su verdad sobre el vínculo con su mamá

Hace algunas semanas atrás, a Britney Spears se le borró un poco la enorme sonrisa que venía teniendo desde que se logró librar de la custodia legal de su padre, James Spears, y tras su boda con el actor Sam Asghari que culminó con una soñada luna de miel y un nuevo hogar.

Pero fue Kevin Federline, su expareja y padre de sus dos hijos quien arruinó aquella felicidad. Todo sucedió cuando el bailarín con el que la Princesa del Pop salió entre 2002 y 2007 decidió asegurar que Sean y Jayden se sienten avergonzados de su madre y que casi no tienen vínculo con ella.

Britney con sus dos hijos.

“Los chicos decidieron que por ahora no quieren verla. Han pasado algunos meses desde la última vez que la vieron, y ellos también decidieron no ir a la boda”, fueron las palabras que usó Kevin contra Britney Spears en diálogo con The Daily Mail.

Sin embargo, en ese entonces la cantante salió a responderle y reveló lo apenada que se sentía por toda la situación: “Me entristece saber que mi ex marido ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo”. Además, la artista se defendió diciendo que ella les dio todo a sus hijos y que ellos no son fáciles.

Ahora, quienes decidieron salir a hablar fueron precisamente Sean y Jayden, que lo hicieron con la documentalista Daphne Barak. “Estoy totalmente convencido que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, dijo el menor de los hermanos.

Además, le envió un mensaje directo a su mamá: “Te quiero mucho, espero lo mejor para vos. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

Los hijos en la actualidad.

El adolescente también se refirió al motivo por el cuál decidieron no estar presentes en el reciente casamiento de Britney Spears. “En ese momento, simplemente no era una buena idea ir. No digo que no esté feliz por ella... Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo íbamos Sean Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación habría terminado en buenos términos”, contó.

Entre otros detalles que revelaron los hijos de la cantante, se supo que los menores tienen un excelente vínculo con sus abuelos y tíos maternos, familia con la que, como se sabe, Britney Spears está totalmente peleada. “Lo amo con todo mi corazón. Solo estaba tratando de ser padre”, dijo Jayden sobre James Spears.