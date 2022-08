¿Qué fue de la vida de Jenna Fischer, la actriz que interpretó a Pam Beesley en The Office?

Hoy, con el fácil acceso a las plataformas de streaming, podemos volver a repetir las películas o series que más nos gustaron y verlas cuantas veces queramos. Una de las producciones más reproducidas y aclamadas es la sitcom The Office, la versión estadounidense, que supo perpetuar personajes tan peculiares como inolvidables, sobre todo, por lo mucho que nos hacen reír. Entre ellos, se encuentra Pam Beesley, interpretada por la actriz Jenna Fischer, que supo resaltar por la excelente dupla que hacía con su compañero de elenco, John Krasinski, y hasta el día de hoy siguen personificando una de las parejas de ficción más queridas de todos los tiempos.

El caso de Jenna fue muy particular. En su audición, la directora de casting Allison Jones, le advirtió a Fischer: "Atrévete a aburrirme", y efectivamente lo hizo, ya que obtuvo el papel. De hecho, Fischer trabajó varios años como recepcionista y auxiliar administrativo en oficinas de Los Ángeles, mientras luchaba por alcanzar el éxito. Por ello, sentía que estaba bien adaptada al rol.

"Estoy muy unida a la experiencia de Pam. Me encanta interpretar a este personaje" expresó en los primero años de la serie. Cabe destacar que por este papel recibió una nominación al premio Emmy en 2007. Luego del fin de la comedia en 2014, ella y Angela Kinsey (Angela Martin) crearon un podcast llamado "Office Ladies".

Además de The Office, llegó otra gran oportunidad para la actriz. Luego de las nueve temporadas de la sitcom, Fischer fue convocada para Man with a Plan, otra sitcom que implicaba el regreso de LeBlanc a la TV tras la aclamada Episodes, aquella producción que fue una “revancha” para el actor luego del malogrado spin off de Friends, Joey. La actriz filmó el piloto, que fue mostrado a una audiencia acotada para testear la química entre los protagonistas.

“Dijeron, y esto fue textual, que no creían que fuera realista que Pam se fuera a casar con Joey, que algo no funcionaba entre nososotros”, le contó a su colega de The Office, Angela Kinsey, quien le preguntó si el público no podía emanciparlos de aquellos personajes. “No, por eso no funcionó el piloto, porque no consideraron posible el hecho de que ambos personajes se casaran y formaran una familia”, añadió.

El panorama se complicó aún más para la actriz cuando se enteró de que la sitcom tenía luz verde e hizo las valijas para empezar a filmar en Nueva York, hasta que recibió un llamado que alteró sus planes. “Lo primero que me dijeron fue que la serie había sido aprobada para una temporada, ‘la aprobaron, pero vos no vas a estar’ me contaron por teléfono, así que pensé ‘bueno, a desarmar la valija’”, contó Fischer.

Debido a la reacción primigenia de la audiencia, el piloto que filmó la actriz nunca fue emitido sino que fue regrabado con Liza Snyder en el papel de Andi, la esposa del personaje de Adam, el constructor que interpretó LeBlanc. Curiosamente, la ex The Office apareció en los avances de la serie. Fischer volvió a la TV en 2018 con la comedia Splitting Up Together, que fue cancelada en 2019 luego de dos temporadas.