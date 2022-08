De cuánto es la fortuna de Dave Grohl, cantante de Foo Fighters

Mientras que Dave Grohl, junto a los Foo Fighters, se preparaban para lanzar su décimo álbum de estudio “Medicina a medianoche” en febrero de 2021, el propio cantante habló acerca de su vida, su paso por Nirvana y cuáles siguen siendo sus sueños. De su época, sin dudas, es de los más valiosos y esta es la fortuna que acumuló con toda su trayectoria.

No fue suerte ni azar, sino puro talento. Dave Grohl encontró el éxito temprano como baterista de Nirvana. Precisamente, fue a finales de los 80 y principios de los 90 que formó el grupo Foo Fighters en 1994, luego del fallecimiento de Cobain. Desde entonces, no ha parado de lanzar álbumes.

Asimismo, es un famoso y valioso músico. Ha ganado 16 premios Grammy con la banda de rock, además de lograr consolidarse como una de las estrellas de rock más grandes del mundo. Por ello y por sus inversiones inteligentes es que ha logrado amasar una gran fortuna. Al parecer, tiene un patrimonio neto muy impresionante.

La fortuna de Dave Grohl: uno de los bateristas más ricos del mundo

Según el sitio Patrimonio neto de celebridades, la fortuna de Dave Grohl alcanzaría los 320 millones de dólares. La mayor parte de sus ganancias fueron gracias a su carrera como músico exitoso. De igual manera, el mismo sitio informó también que se estimó que el cantante y compositor de Foo Fighters ya es considerado “el tercer baterista más rico del mundo”.

En esa lista estaría luego Ringo Starr, de la banda The Beatles, y el cantante Phil Collins, que acumulan un patrimonio neto de 280 millones de dólares basado en el año 2012. En casi 10 años, Grohl le agregó a su fortuna otros $40 millones.

Vale aclarar que, durante todo ese tiempo, él y los Foo Fighters lanzaron 3 álbumes de estudio llamados: Carreteras sónicas (2014), Concreto y Oro (2017) y el último, Medicina a medianoche (2021).

De la misma manera, se le sumaría el concierto principal que realizó "Bud Light" en el Super Bowl XLVIII y las múltiples giras promocionales para apoyar a sus álbumes en 2015 y 2017.

No para y va por más

No obstante, aparte de la riqueza que obtuvo Dave Grohl en Foo Fighters, ganó toneladas de dinero durante el tiempo que fue el baterista de la banda de rock, Nirvana. Dave Grohl promocionando su libro The Storyteller.

Vale recordar que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014, además de que fue el baterista y cofundador de Them Crooked Vultures, que se formó en el año 2009 contando con la presencia de John Paul Jones, de Led Zeppelin y Josh, de Queens of the Stone Age.

También publicó en su Instagram todo sobre su libro, The Storyteller, con una cantidad muy limitada de copias firmadas por él, disponibles en librerías independientes seleccionadas.

A pesar de que su fortuna o patrimonio neto sigue subiendo, Dave Grohl no estaría mostrando signos de detenerse. A sus 53 años, es uno de los músicos de rock más vigentes de la actualidad y sigue soñando alto.

¿Cuál de sus canciones es tu preferida?