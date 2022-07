La emotiva letra de la canción de Marco Antonio Solís que le dedicó a su esposa Cristy Solís

Marco Antonio Solís actualmente se encuentra en el viejo continente realizando una gira por las principales ciudades. El Buki ya se presentó en Milán y Londres, mientras que este fin de semana, el intérprete de la canción "Si no te hubieras ido" estará en España, puntualmente en Barcelona, donde agotó las localidades, y Madrid.

Este 2022 comenzó cargado de trabajo para el popular mexicano ya que, en primer lugar, la gira "Qué ganas de verte, World Tour 202", se presentó en Estados Unidos, Panamá y Guatemala. Actualmente se desarrolla en Europa y luego, El Buki, se dará una serie de conciertos en México con su antigua agrupación llamada Los Bukis.

Cambiando de tema, hace algunas horas, Marco Antonio Solís nuevamente demostró todo gran amor que siente por su esposa en las redes sociales. Es que en uno de sus estados de su cuenta oficial de Instagram compartió una foto junto a ella con una canción de fondo que dejó a todos enamorados. La misma se llama "El remedio de mi mal" y pertenece al álbum "Qué Ganas De Verte" que fue lanzado durante el 2021.

Esta es la letra completa de la canción El remedio de mi mal

Tienes algo tú

Que me da vida y me mata

Robas mi quietud

Y la razón me arrebatas

Haces lo que quieres con mi vida

Cada vez que estoy cerca de ti

Tal vez no lo sabes, pero eres tú la llave

De mi sonreír

Tienes la virtud

De darle viento a mis alas

De encender la luz

De mi ilusión apagada

Eres bendición en mi camino

De mi sed, eterno manantial

Eres mi principio y mi destino

El remedio de todo mi mal

Tienes la virtud

De darle viento a mis alas

De encender la luz

De mi ilusión apagada

Eres bendición en mi camino

De mi sed, eterno manantial

Eres mi principio y mi destino

El remedio de todo mi mal

Eres mi principio y mi destino

El remedio de todo mi mal