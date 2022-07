De qué signo es Claudia Salas y cómo es su personalidad

Claudia Salas saltó a la fama por su papel de Rebeka en la serie "Élite" y se ganó una gran popularidad, al punto de cosechar unos 5 millones de seguidores en las redes sociales. Además de su debut en el cine, se encuentra trabajando en proyectos para las plataformas por streaming y también comenzó una carrera como modelo siendo el rostro de la marca Levi's.

La española nació en Puente de Vallecas, Madrid, el 23 de julio de 1994 y se rige por el signo Cáncer. Si bien en "Élite" interpreta a una joven superficial, ella no se identifica con el personaje y contó en una entrevista que se define como una mujer sencilla, humilde y muy familiar.

Estas características son típicas de las personas de Cáncer: son muy hogareñas, conservadoras, tradicionales y atraviesan las emociones y la sensibilidad. Son nobles por naturaleza y pese a que suelen ser estructurados en su vida en general, están abiertos al cambio cuando están seguro que es lo que desean.

"Soy muy natural, muy sencilla. No es que no me atreva, pero lo que se entiende por vestir atrevida, por llamar la atención, no va conmigo", explicó a El País, y se refirió a su personaje Rebeka: "En la forma de vestir no tenemos nada en común. Del vestuario de la serie solo me he llevado algo simbólico, la chaqueta del uniforme. Pero las prendas de vestir del personaje, nada. Su estilo no va mucho conmigo".

Claudia Salas y sus características según su signo

Las personas de Cáncer como Claudia Salas viven dominadas por la sensualidad y buscan el amor constantemente. Sin embargo, este amor no solo se trata de la pareja sino también en amigos y familia, les gusta estar rodeados de sus afectos, algo que los vuelve más emocionales, pero al mismo tiempo son seguros de sí mismos.

"Puedo aprovechar ese alcance para dar visibilidad a determinadas causas, eso me hace sentir bien. Si tengo una voz, quiero utilizarla bien y no estar haciendo el tonto", aseguró. La española quiere utilizar la fama para involucrarse en cuestiones sociales y ayudar a difundir en las redes sociales sus valores para que lleguen a los 5 millones de seguidores.

Claudia Salas tiene 27 años.

Claudia Salas tiene 27 años y si bien se ganó una gran fama internacional, aún le queda un largo camino en su carrera artística. La joven madrileña recibió su primera nominación a Mejor actriz revelación de televisión por la serie "La Peste" en los premios Unión de Actores y Actrices, y tiene un gran futuro por delante.

