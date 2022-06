Ricky Martin abre su corazón y habla de todo, su carrera, sus hijos, su esposo

No es ninguna novedad que Ricky Martin es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Y es que desde sus comienzos en la agrupación “Menudo” se ha destacado por su talento y carisma sumando a millones de fans alrededor de todo el planeta. Asimismo, desde que se lanzó como solista, con sus éxitos “Fuego contra fuego”, “María” y “Te extraño, te olvido, te amo”, su carrera musical no ha parado de crecer nunca.

Ricky Martin es reconocido por "People en Español" con el artista más bello del 2022.

Hoy el cantante puertorriqueño suma un reconocimiento más en su vitrina, coronándose como el artista que encabeza la lista de los 50 más bellos del 2022, según el medio “People en Español”, donde habló de todo su recorrido en estos casi cuarenta años de carrera. Ricky Martin agradeció al medio esta distinción diciendo: "Estoy muy agradecido, porque siempre me han brindado un cariño muy genuino durante tantos años". Así también, que en estos años ha cambiado mucho, que sus prioridades no son las mismas, pero que mantiene la pasión intacta. "He podido encontrar ese balance en mi vida que me permite seguir evolucionando en lo personal y en lo profesional", aseguró el artista.

Sobre su familia, compuesta por su esposo, el artista sueco Iwan Yosef, de 37 años, y sus hijos Valentino, Matteo, Lucía y Renn dijo: "ellos lo son todo para mí y todo lo que hago es por y para ellos". Además agregó: "lo que quiero es que mis hijos sigan creciendo con mucho amor propio y autoestima, y que esa seguridad en sí mismos los convierta naturalmente en un ejemplo de lo que es formar parte de una familia moderna".

Ricky Martin junto a su "familia moderna".

Hoy en día, lo que le sigue sorprendiendo a Ricky Martin es la reacción de algunos de seguidores que no respetan cuando comparte imágenes de su familia moderna. "¿Cómo después de tantos años todavía existe tanto odio hacia nuestra comunidad?, dijo el cantante, al mismo tiempo que comentó que hasta ahora sigue recibiendo comentarios negativos, y hasta pierde miles de seguidores por este tipo de cuestiones. “Lo que leo y percibo es muy fuerte, por eso lucho para que llegue el día que no haya necesidad de decir nada más, simplemente existir y sentir orgullo por quienes somos”, comentó el artista.

Ricky Martin se siente bendecido por todo lo cosechado a lo largo de estos años, y por haber formado una familia a la que le dedica todo su esfuerzo y amor. Asimismo, resalta la admiración que tiene por su compañero de vida. “Iwan es un gran compañero y padre, un ser sumamente creativo, inteligente y talentoso en lo que hace, de quien aprendo todos los días", aseguró Ricky. "Después de casi 40 años de carrera, algunas de las lecciones más importantes que me he llevado conmigo son cuidarme física y mentalmente. Si tú no estás bien no puedes estar para nadie más", aseveró el cantante puertorriqueño.