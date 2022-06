Andrea Legarreta respondió a los rumores sobre la infidelidad de su marido

Andrea Legarreta salió a responder a los rumores y comentarios que han hecho sobre la supuesta infidelidad de su marido, Erik Rubín. Y es que, en las redes sociales circuló un video donde se lo veía al cantante divirtiéndose mucho en una fiesta y bailando con una mujer, muy pegados.

La pareja de Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubín ya lleva más de 20 años de casados y al parecer, frente a todos los rumores constantes, conservan la confianza y sobre todo, el amor por el otro.

Para una entrevista al diario El Universal, la propia Andrea dijo: “A ver, esto no es un video de un tipo desnudo, con una mujer, es un lugar abierto, un lugar público en donde están disfrutando; si hubieran abierto la toma verdad, pero esta mujer que quiso intrigar, que creo que es una persona que lo subió a sus redes, quiso intrigar en este sentido, pues claro”.

¿Solo rumores? Infidelidad desmentida

La pareja está junta hace muchos años, y por ello es que ya existe mucha confianza como también, una buena comunicación como familia. Tal es así, que cada tanto, ambos enfrentan diferentes especulaciones acerca de cómo llevan su matrimonio. Vale recordar que se ha llegado a decir que tienen una pareja abierta y en su momento, ninguno de los dos ha salido ni a confirmar ni a desmentir.

Frente a esta ola de rumores de infidelidad, la conductora prefirió responder y hasta con un poco de humor e ironía dejó en claro que tienen un matrimonio como cualquier otro, donde disfrutan juntos y por separado junto a sus seres queridos.

Así fue como aclaró: "Nuestra vida no es una rutina, somos muy agradecidos por tenernos, nos casamos por amor, para tener una relación tradicional y de respeto y eso hemos tratado de hacer en este tiempo, ser amorosos, disculparnos, tratar de darnos esa libertad que merecemos como individuos, apoyarnos, todo lo que vive cualquier pareja se dedique a lo que se dedique”.

De la misma manera, confesó que, como cualquier pareja, han tenido rachas y eso lo ha contado una y mil veces.

Ya un poco más seria, dijo: “La gente opinando como si estuviera metida en mi cuerpo o en mi cama, ahí ya se pasaron de irrespetuosos; no tenemos una relación abierta, no queremos faltarnos el respeto, es lo que la gente no ha entendido". Así fue que por primera vez, habló sobre el tema. Andrea Legarreta y su marido Erik Rubín desmienten rumores de infidelidad.

Qué dice el marido de Andrea Legarreta

Por su parte, el marido de Andrea Legarreta, Erik Rubín también salió a desmentir los rumores de infidelidad. Precisamente, junto a una foto con su familia, escribió en su Instagram: “Los que tenemos la fortuna de conocerte realmente, ¡sabemos la clase de mujer que eres! No podría ser más afortunado de que seas mi esposa y la madre de mis niñas. ¡Te amo! No estás sola”.

Y tú, ¿Crees que solo sean rumores?