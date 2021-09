Así se conocieron y empezaron su historia Andrea Legarreta y Erik Rubín

Uno de los matrimonios más estable y sólido – al menos hasta hoy- en el mundo del espectáculo, es el de Andrea Legarreta y Erik Rubín. Además de que han sabido sobrellevar su relación en la vida personal, ambos siguieron forjando una trayectoria llena de éxitos en lo profesional.

De esa manera, el matrimonio viene inspirando a sus 2 hijas a que continúen por el mismo camino. A pesar de que han ido sorteando algunas polémicas donde la pareja estuvo involucrada, como rumores de infidelidades y hasta llegarse a decir que tienen una relación abierta, parece que el amor es mucho más fuerte.

¿Cómo se conocieron Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Andrea Legarreta y Erik Rubín se conocieron en una discoteca. Uno de los mejores amigos del cantante, Rafael Villafañe, los presentó. La mismísima conductora del programa Hoy contó cómo fue: “Llegamos a una discoteca unos amigos y yo. Veo a Rafael Villafañe y me grita: ‘negra, ven, siéntate aquí. Cómo ves que este wey dice que vas a ser la madre de sus hijos'”.

Así recuerda Legarreta cómo se conocieron y cómo empezaron su historia de amor. Tras el intercambio de sus números telefónicos, esa misma madrugada, el integrante de Timbiriche la llamó a la conductora, le contó sobre sus sentimientos y nunca más se separaron.

“En la madrugada me llama, ya andaba medio tomado. Me dijo: ‘Yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. Déjame ir a verte’. Le dije: ‘No, estoy con mis papás. Vivo con ellos y no puedes venir y menos así’”, contó la presentadora. Sin embargo, pocos días después de esa primera llamada, comenzaron su relación a pesar de que su noviazgo no era el mayor agrado de sus papás.

La historia de amor de Andrea Legarreta y Erik Rubín

El matrimonio ya lleva más de 20 años de casados. Fue precisamente el pasado 2 de abril que la pareja se dedicó -a través de sus cuentas de Instagram- unos tiernos mensajes celebrando sus 21 años de casados.

Tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín en alguna oportunidad declararon que ni ellos se imaginaban ni se auguraban ni un año de matrimonio. Tal como lo han afirmado en diferentes medios, su relación en un momento no estuvo bien vista debido a la fama y personalidad que tenía Erik. No obstante, ninguno de los dos pudo evitar el amor que se tienen profundamente.

Independientemente de los rumores que siempre los rodearon, en su vigésimo primer aniversario, la pareja recibió -de muchas celebridades- deseos de cariño y admiración. Por su parte, Erik Rubín describió a su esposa como un ser de luz, una gran compañera y una mujer increíble en todas sus facetas, principalmente como madre.

Rubín es un agradecido a la vida y así lo hace saber todo el tiempo en público. De hecho, en más de una ocasión aseguró que volvería a elegir a Andrea Legarreta un millón de veces más. Por otro lado, ella también presume de su amor y aseguró que ambos –con el pasar de los años- han aprendido a que todas las experiencias que han vivido los hicieran crecer.

También le agradece a Dios la posibilidad de conocer al amor de su vida e independientemente de todas las pruebas que tuvieron que enfrentar, aseguró que solo ellos son conscientes y conocen su verdadera historia, finalizando en que el amor siempre gana.

El músico y la actriz están constantemente compartiendo sus éxitos rodeados de la familia. Principalmente en compañía de su bellísimas hijas Mía y Nina. Cabe destacar que ellas a su vez también están incursionando en el mundo de la actuación y la música, demostrando que tienen su talento en la sangre.

No caben dudas que Andrea Legarreta y Erik Rubín demostraron que el amor es más fuerte que todo ¿Conocías la historia de esta relación?