El cambio de look de Valentina Zenere que generó controversias

Con tan corta edad, Valentina Zenere tiene una gran trayectoria en televisión. La actriz argentina dio sus primeros pasos en 2010 en la tira de Cris Morena, Casi Ángeles, que fue un verdadero éxito. Desde entonces no paró más.

De 2016 a 2018 fue parte del elenco de Soy Luna, una producción de Disney que le permitió ir obteniendo un reconocimiento internacional. Luego decidió instalarse en España, donde se sumó al verdadero éxito de Netflix, Las chicas del cable, y en los últimos años a Élite, poniéndose en la piel de Isadora.

Valentina Zenere en Élite.

Además de su extensa carrera como actriz, Valentina Zenere se convirtió en una figura fuerte de las redes sociales. En su perfil de Instagram cosecha más de 9,7 millones de seguidores, con los que comparte cada nueva aventura que emprende en su vida.

Ahí también hace partícipe a sus fans de la historia de amor que comparte con Jordi Lladó, su pareja desde hace casi dos años que es nieto del expolítico y magnate español José Lladó. Con el joven de 24 años comparte varias postales de sus viajes y escapadas románticas, además de divertidos momentos junto a otros amigos.

Pero en esta ocasión Valentina Zenere sorprendió a todos al hacerse un jugado cambio de look. La actriz sumó algo muy particular a su estilo tan característico que a primera vista impacta un poco, pero no hay dudas de que le queda fantástico.

La actriz de Élite adoptó un estilo que es tendencia esta temporada y que ya fue visto en actrices como Danna Paola o Megan Fox. Valentina se hizo un corte de pelo en el que integró a su estilo el flequillo largo hasta las cejas.

Su nuevo look.

Lo cierto es que ella venía manteniendo su cara despejada y sin flequillo desde hace años, por lo que este detalle la hace lucir muy diferente a lo que tenía acostumbrados a todos. Sin embargo, la publicación con la que compartió la novedad estilística se llenó rápidamente de halagos.