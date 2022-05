Lili Estefan arremete contra Belinda

A varios meses del rompimiento de Belinda y Christian Nodal, aún siguen siendo tema de qué hablar, cuando parecía que las cosas estaban más calmadas. Hace poco salió a la luz que la mamá de la cantante, Belinda Schüll, aplaudió que le llamara "naco" al cantante mientras respondía un comentario en Instagram. Por lo que el exponente del regional mexicano decidió no quedarse callado y contestar ante las palabras de su exsuegra no solo con palabras, sino hasta mostrando un mensaje privado de una conversación con su ex prometida.

También, escribió en contra de la mamá de la estrella, donde aseguró que ella se aprovecha de la fortuna que ha generado a lo largo de más de 20 años. Esto desató toda una polémica en redes sociales, por quienes apoyaban a uno y a otro, criticaban o defendían a las estrellas.

Quien también dio su opinión fue Lili Estefan, quien durante el programa de "El Gordo y la Flaca" tocó el tema que está en boca de todos. Y es que la cubana habló precisamente sobre el mensaje entre Nodal y Belinda y puso de ejemplo su pasado matrimonio con Lorenzo Luaces.

Lili arremetió contra la cantante Belinda

"Nunca en 25 años de casada pedí para los dientes, ni para ninguna de esas cosas", dijo y llamó la atención debido a que pocas veces habla sobre su exesposo.

Asimismo, Raúl de Molina no se quiso quedar con los brazos cruzados y mostró que en esta batalla, estaba del lado del intérprete de "Botella tras botella". Por lo que aseguró entender todo lo que se dice de la intérprete de "Luz sin gravedad" y aseguró que Nodal "es un chico muy bueno, educado, de familia, fue muy generoso con ella, se ve que se cansó". Asimismo como el conductor, muchos aplaudieron que el joven artista se defendiera y sacara a relucir su lado de la historia.

Con lo dicho la presentadora sentó postura a favor de Christian Nodal

En este conflicto entre Nodal y Belinda entraron tanto los familiares a sentar postura y no dejaron de expresar sus emociones. Es así que la abuela de Christian arremetió contra la mamá de Belinda con un contundente mensaje enredes: “para todas y todos los que piensan que es un ‘naco’ porque no es de ojos azules y tez blanca, señoras, están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero y esas finas vividoras que en mi tierra se les llama p**as, a quien va de hombre en hombre. ¡Ah perdón! Se me olvida que es blanca y de ojos azules, perdón, disculpen ustedes”, escribió la abuela del cantante.