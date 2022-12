¿Se amigaron? Harry Styles y Chris Pine fueron vistos en Brasil abrazándose

Don’t Worry Darling fue definitivamente la película más polémica del año, no tanto por su trama sino por el drama generado en torno a ella por parte de sus propios actores y realizadores. La pelea sin vuelta atrás entre Olivia Wilde y Florence Pugh, el noviazgo entre Harry Styles y la directora, el supuesto escupitajo del cantante a Chris Pine en el Festival de Venecia y una cinta que llegó a los cines y al streaming sin penas ni gloria. Sin embargo, el tiempo pasó y parece que se limaron las asperezas entre el artista inglés y el actor luego del abrazo captado por la cámara de una usuaria de Tik Tok en la tierra de las caipiriñas.

En un giro inesperado de la trama paralela a Don’t Worry Darling, Page Six dio a conocer imágenes que muestran a Harry Styles y Chris Pine hablando en un plan sumamente amigable, a tal grado de que el actor estadounidense de 42 años y el intérprete de As it was, de 28 años, se dieron un abrazo y sonreían mientras esto ocurría y de fondo transcurría uno de los partidos del Mundial Qatar 2022.

Harry Styles y Chris Pine fueron captados en Brasil dándose un abrazo.

Las fotos de los involucrados en el “Spitgate” (“El caso del escupitajo”, como lo llamó el portal de noticias) fueron tomadas y dadas a conocer en TikTok el martes 6 de diciembre en Brasil, por una fanática que se encontraba en el mismo lugar que Harry y Chris viendo un partido del Mundial de Qatar 2022, tres meses después de que se difundiera y se viralizara el video de lo que los representantes de Chris Pine llamaron “una completa fabricación”, asegurando que entre ambas estrellas existía muchísimo respeto y que cualquier suposición de lo contrario era un intento por buscar drama donde claramente no lo había.

Mientras miraban un partido del Mundial Qatar 2022, hubo encuentro entre Harry Styles y Chris Pine y se mostraron muy amigables.

Y mientras Harry y Chris dejaron ver que entre ellos reina la armonía y una –evidente– cercanía. El cantante no puede decir lo mismo de la directora de la película Olivia Wilde, con quien terminó el mes pasado, alegando que sus agendas de trabajo complicaban su relación pero que se encontraban en los mejores términos. Así que, parafraseando al propio Harry Styles, sobre todo este asunto no resta más que decir que “ya nada es como fue”.