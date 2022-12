Daniel Radcliffe compartió los mejores recuerdos junto a Robbie Coltrane

Las aventuras del niño mago se convirtieron en la saga más importante de la literatura juvenil. Fue tan explosivo el éxito que Warner Bros. Pictures convenció a su autora, J. K. Rowling de llevar la historia de Harry Potter a la pantalla grande. Son tantos los personajes entrañables que conocimos a medida que Harry crecía, pero hubo uno muy especial querido en los libros y querido en el cine interpretado por Robbie Coltrane. En una entrevista íntima y emotiva con Daniel Radcliffe, se recordó al actor que más alegrías y magia regaló en el set de filmación.

Hace poco más de un mes y medio, los fanáticos de Harry Potter lamentaron la pérdida de uno de los actores más importantes de la saga del mago de Hogwarts. A los 72 años, el artista que interpretó a Hagrid en las ocho películas de la franquicia falleció en el hospital Forth Valley Royal de Inglaterra. Según se reportó llevaba muchos años combatiendo una enfermedad conocida como osteoartritis.

Robbie Coltrane interpretó a Hagrid en la saga de Harry Potter.

El día de su muerte y los que siguieron aparecieron varios mensajes de los actores que compartieron los rodajes de Harry Potter con Robbie Coltrane. Pero no faltaron las entrevistas en las que sus colegas fueron consultados por esta pérdida, como la que Daniel Radcliffe dio en Watch what happens live with Andy Cohen. Allí, el host leyó una pregunta de una televidente que quería saber cuál era su “recuerdo preferido del difunto Robbie Coltrane”.

“Robbie era muy bueno manteniéndonos... Éramos particularmente chicos... Nos entretenía. En las primeras películas fue mantener niños de 10 años despiertos y listos”, aseguró Daniel Radcliffe. Luego, completó: “Contaba chistes y era increíblemente divertido. Hubo un tiempo en la tercera película en donde... Llegó una tormenta. Teníamos que estar ahí por tres semanas y terminamos quedándonos por seis. Nos quedamos en la cabaña de Hagrid. Él nos contaba chistes a nosotros y a los del equipo técnico que estaba ahí”.

Daniel Radcliffe recordó los mejores momentos con Robbie Coltrane durante el rodaje de Harry Potter.

Como si intentara no perder la compostura, Daniel Radcliffe se encargó de destacar lo “encantador” que era el actor que interpretó a Hagrid. Luego, afirmó que era “muy triste que haya muerto”. Al decir esto, Andy Cohen le consultó si era Coltrane el que los “mantenía con energía” durante los rodajes de Harry Potter, a lo que, sin dudarlo, el protagonista de Swiss Army Man confirmó: “Sí, totalmente”.

Robbie Coltrane era el que siempre hacía chistes y entretenía a los más pequeños.

Las dos primeras películas de Harry Potter estuvieron a cargo de Chris Columbus, un especialista en trabajar con niños actores. En la década del 90, este realizador había sido el responsable de hacer dos de las mejores películas navideñas de la historia con Macaulay Culkin: las de Mi pobre angelito. En la nota con Andy Cohen, Radcliffe contó que hace muy poco tiempo conversó con este director por teléfono quien le recordó lo difícil que fue comandar a tantos niños de 10 años en un rodaje. “Me dijo: 'Estaban descontrolados. Si conseguía una toma en la que no estuvieran mirando a cámara. Avanzábamos con la siguiente'”, dijo el protagonista de la saga.