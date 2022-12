Johnny Depp, Disney y una franquicia en medio de la disputa

Desde hace mucho tiempo los fans de la saga 'Piratas del Caribe' vienen pidiendo que Johnny Depp vuelva a darle vida al emblemático personaje Jack Sparrow, el particular capitán protagonista de las películas de piratas. Y aunque esto parecía ser una posibilidad demasiado lejana, por estos días las posibilidades pueden no ser tan remotas.

Hasta la fecha todo indicaba que no había ninguna posibilidad de que Depp vuelva a personificar este rol, advirtiendo un conflicto en medio que fastidió mucho al actor y por lo cual no estaría dispuesto a encarar un nuevo film de la saga.

Lo cierto es que, en abril de este año y durante su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard, Depp declaró que no estaba interesado en trabajar en otra película de Piratas del Caribe, citando su tensa relación con Disney después de que lo sacaron de la franquicia antes de que se llegara a un veredicto en el caso.

Simplemente Disney quiso despegarse del juicio tan extenso como ultra mediático que tuvo el actor con su ex, pero esta actitud no le cayó nada bien al artista de 59 años. ¿Ahora cambió su teoría? No, pero desde la dirección fílmica advirtieron el gran deseo de que Johnny vuelva a ponerse el traje pirata.

Fue el productor Jerry Bruckheimer quien confesó que le encantaría volver a contar con Depp para futuras entregas de la trilogía, recordando que de momento la saga tiene cinco películas: La maldición del Perla Negra (2003), El cofre de la muerte (2006), En el fin del mundo (2007), Navegando aguas misteriosas (2011) y La venganza de Salazar (2017).

Desde hace un tiempo se viene hablando de una sexta película, y de hecho hace años se viene hablando de diferentes etapas de producción. Es por eso que Bruckheimer explicó: "Me encantaría tenerlo en la película. Es un amigo, un gran actor y es desafortunado que la vida personal afecte a todo lo que hacemos".

Al ser consultado por si Disney estaría dispuesto a recuperar a Depp como protagonista en una hipotética sexta película, el productor se desligó: "Tendrías que preguntarles a ellos. No puedo responder a esa pregunta. Realmente no lo sé".

Anteriormente, Depp afirmó que, de volver a Piratas del Caribe, le gustaría que su personaje tuviera un claro desenlace, por lo que le preguntaron a Bruckheimer si alguna vez morirá Jack Sparrow. "No podemos matarlo. Lo hemos intentado y no funcionó", respondió. Sin embargo, esto fue antes de las declaraciones del actor sobre Disney en el juicio contra Heard.