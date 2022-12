Alberto González: qué fue de la vida del exnovio de Gomita

Al parecer, el amor le pasó una mala jugada a la youtuber Araceli “Gomita” Ordaz. La relación que pronunció en su momento con Alberto González no llegó a concretarse en la unión, y a punto de dar el gran paso, por azares del destino se separó y ella misma contó detalles de lo sucedido. Te contamos quién es y qué fue de la vida de quien hoy es su exnovio.

A través de su canal de YouTube, Gomita compartió el vestido que tenía pensado usar para dar el sí con Alberto González y brindó detalles de lo que pasó.

“Hace cinco años atrás me habían propuesto matrimonio, evidentemente había dicho que sí, pero por circunstancias del destino, de la vida, de una señal de Dios me dijo algo que no debía hacerlo, no con esa persona” confesó en el contenido que publicó bajo el titulo Por qué no me casé.

Vale recordar que la joven tenía 22 años cuando creía que estaba segura de que el hombre indicado para llegar al altar era Alberto González, aunque luego de que se hizo famosa todo cambió.

Si bien Alberto González trataba de sorprenderla con flores y regalos cada vez que podía, parece que no era lo que ella necesitaba para su vida.

No es famoso: Alberto González, exnovio de Gomita

Quien ahora es su exnovio, Alberto González, es hijo de Humberto “La Chiquita” González, el reconocido excampeón de box americano. La relación que tuvo con Gomita duró más de 3 años y finalizó en 2017.

Tras regresarle el anillo de compromiso por una desilusión, la influencer afirmó que siempre estuvo entregada al amor, aunque en ese momento nada era lo que parecía.

El joven no es necesariamente un hombre famoso o alguien de alto poder mediático. Sin embargo, tras tener una relación pública con la youtuber se hizo conocido, y luego de terminar con sus planes de matrimonio dijo que no hablaría más del tema porque él no era famoso y no valía la pena:

“No vale la pena hablar de él porque no es artista, así que prefiero no dar detalles de lo que pasó. Lo único (es) que estoy feliz de volver a estar soltera”. Aseguró que no fue por infidelidad de ninguna de las partes. Simplemente se aburrieron como pareja y se separaron. Alberto González es hijo de Humberto “La Chiquita” González y el exnovio de Gomita.

Durante un tiempo se dejó entrever que a Alberto no le gustaba que la mexicana saliera en televisión: “Él trató de sobrellevar a una artista y fue lo más difícil para los dos ¿no? Pero de ahí en fuera todo está perfecto”.

Ante el interrogante de qué fue de la vida de Alberto González, no se conoce mucho porque como siempre se dijo no era famoso ni tampoco pretendía serlo. Solo era el hijo del boxeador y pasó a ser el exnovio de quien ahora está feliz al lado de un apuesto muchacho que, al parecer, es de origen hebreo.