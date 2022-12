La demanda millonaria por la muerte de Paul Walker

Este martes 30 de noviembre se cumplieron 9 años de la trágica muerte de Paul Walker, el actor reconocido por su papel como Brian O'Conner en la saga de películas de Rápido y Furioso (The Fast and The Furious). El artista tenía 40 años al momento de su muerte.

Recordemos que Walker sufrió un duro accidente que le costó la vida aquella tarde de 2013, luego de chocar su Porsche Carrera GT rojo contra un poste eléctrico y un árbol, al salirse en una curva, haciendo que su vehículo (él se encontraba de copiloto y conducía su amigo y socio Roger Rodas) arda en llamas rápidamente. El informe forense explicó que el coche viajaba a 160 kilómetros por hora previo a la tragedia.

Al cumplirse un nuevo aniversario de su partida, su compañero y amigo Vin Diesel compartió un sentido homenaje en sus redes. Todos lo recuerdan con mucho afecto, aunque lo cierto es que su fallecimiento esconde muchas otras situaciones que salieron a la luz durante este tiempo.

Quien vivió este tormento fue Meadow, su hija. Inmediatamente, junto a sus abogados, abrió una investigación para determinar las causas del accidente. Meadow Rain Walker hoy tiene 24 años y tiene una carrera como modelo estadounidense, aunque desde muy chica luchó para conocer los detalles de la muerte de su padre.

En su momento se habló de desperfectos mecánicos, aunque la teoría se disipó al ver la velocidad en la que iba el vehículo, sabiendo que esa curva donde el auto chocó es de frecuentes accidentes y que la velocidad máxima permitida era de 70 km/h (el auto viajaba a mucho más que el doble de lo permitido). Luego la joven llegó a un acuerdo económico con la automotriz alemana y retiró la demanda.

La defensa de Walker sostenía que el vehículo presentaba problemas de control e inestabilidad, lo que podría haber evitado la muerte del actor. Si bien no llegó a trascender de manera oficial la cifra millonaria que arregló, se habla de más de 10 millones de dólares que debió pagar Porsche.

Meadow heredó las ganancias de su padre y abrió su propio camino. Diesel (padrino de la joven) y su familia se convirtieron en sus tutores luego de que la pequeña decidiera radicarse en Estados Unidos desde 2012 (antes vivía en Hawái con su madre, Rebecca Soteros). Con los años creó la fundación que lleva el nombre de su padre: Paul Walker Foundation.

Antes de su muerte, Paul era coleccionista y hay datos que indican que tenía más de 30 autos deportivos: una Ferrari 360, varios BMW, un Toyota Supra, un Nissan Skyline, el Porsche Carrera GT de la tragedia, y otros más. También poseía algunas motos.