La hija de Paul Walker emocionó a todos al recordar a su padre

Meadow Walker, la hija del actor fallecido Paul Walker, es noticia a nivel internacional en los portales de noticias del espectáculo al compartir en sus redes oficiales unas fotos homenajeando a su padre. Las mismas al poco tiempo de ser publicadas en la red se volvieron viral entre sus seguidores de todas partes del mundo.

El año pasado la joven de 23 años se estrenó como modelo junto con Ella Emhoff, hijastra de Kamala Harris, esta fue la primera vez que subió a una pasarela. La firma francesa buscó apuntar a la generación Z, con una mirada muy particular en el poder de las apariencias y en la supremacía del streetwear.

Meadow y su padre eran muy cercanos.

La hija del talentoso actor, posee una gran popularidad en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando a la hermosa rubia.

Ayer 12 de septiembre Paul Walker hubiera cumplido 49 años y es por eso que su hija Meadow le dedicó un emocionante posteo en su cuenta oficial. El mismo está compuesto por un reel de fotos y videos junto a un mensaje que dice así: "Happy birthday to my best friend and twin soul. I love you forever and miss you everyday. New @paulwalkerfdn designs out today to celebrate you! Do good, be good".

Paul Walker junto a su hija.

(Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y alma gemela. Te amo por siempre y te extraño todos los días. ¡Nuevos diseños de @paulwalkerfdn hoy para celebrarlo! Haz el bien, sé bueno), fueron las palabras que le dedicó Meadow a uno de los protagonista de la película Rápido y Furioso.